台中男持刀追砍前女友 當街砍殺駭人畫面曝

陳男持刀追殺前女友，前女友一路逃跑。（民眾提供）

台中市今天傍晚發生駭人情殺案，30歲陳姓男子在忠明路上當街砍殺前女友，現場監視器畫面曝光，陳男不斷追砍，兩人在街頭拉扯，還翻滾倒地，女子最終身中多刀，尖刀還刺在脖子上，躺在地上失去呼吸心跳，送醫不治。陳男則開車逃跑，被警網在巷弄內圍捕逮人。

監視器畫面顯示，陳男不斷追逐前女友，兩人拉扯跌倒，前女友好不容易掙脫，淒厲呼救，陳男仍緊追不放，不斷揮刀攻擊，王姓路人見義勇為上前制止，遭陳男砍傷頭部。

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前女友最後不支倒地，陳男仍不斷砍殺，還拿出更大的一把刀刺向她頸部，頸動脈被割破，當場大出血，失去呼吸心跳。警消接獲通報趕抵救人，現場不斷CPR，緊急送往中國附醫搶救，女子仍不幸不治。見義勇為的制止王男頭部撕裂傷，所幸意識清楚。

陳男行凶後開車逃逸，警方布下警網追緝攔截，最後陳男衝入巷弄，見無路可逃，自行下車趴地就逮。

據了解，陳男到前女友家住處堵人，凶案現場附近談判。鄰居說，陳男當時已經亮刀，沒想到竟然一路追殺前女友，狠狠殺死她。

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陳姓男子持刀砍殺前女友致死，開車逃跑被捕，血上血跡斑。（民眾提供）

陳男持刀追殺前女友，前女友跌倒掙扎起身。（民眾提供）

陳男持刀追殺前女友，雙方拉扯。（民眾提供）

女子遭砍多刀，頸部還插著刀，失去呼吸心跳，消防人員現場CPR急救。（民眾提供）

陳男開車逃跑。（民眾提供）

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