求復合不成追殺前女友 台中雙刀狠男被捕只認這件事

陳男追殺前女友的驚悚畫面曝光。（民眾提供）

台中市西區今（27）日傍晚發生情殺命案，30歲陳姓男子多次聯繫26歲巴姓前女友未果，竟開車到女友住處附近「堵人」，見她獨自走在忠明路騎樓，下車攔人談判，疑求復合未果，竟當街持刀追殺刺頸，釀成女方傷重不治悲劇。

陳男犯案後開車逃逸，在巷弄內被警方圍捕落網。他被捕時神情冷靜，只承認雙方是前情侶關係，其餘保持沉默；戒護就醫中。

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據了解，兩人下午5點多在忠明路騎爆發激烈口角，陳男亮小刀狂追前女友，不斷揮砍，巴女臉部多處刀傷、鮮血直流。兩人在人行道與車道間拉扯、跌倒翻滾，目擊者指出，女子呼救聲淒厲，一對路過情侶見狀上前制止，31歲王姓男子挺身阻擋，遭砍傷頭部，血流不止。

巴女不支倒地，陳男仍未罷手，竟拿出另一把較大的刀具猛刺她頸部，插入要害，巴女當場失去生命跡象，倒臥血泊之中。

陳男行凶後開車逃逸約600公尺，途中擦撞機車，逃入巷弄，圍捕警網在北區、西屯區一帶攔截，陳男見無路可逃，自行下車趴地就逮，車內方向盤滿是血跡，手部及虎口也有刀傷，由員警戒護送醫。全案已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，全案朝殺人罪偵辦，建請羈押。

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