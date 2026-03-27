台灣空品大進步！國民黨「報告看反」還大罵民進黨 網友瘋朝聖

國民黨官方Threads帳號發文引述該報告指，台灣空氣品質排名暴跌了20名。（取自Threads）

瑞士公司調查《2025 IQAir 全球空氣品質報告》近日出爐，台灣去年排名54、今年74名（名次越後代表空氣品質越好），未料國民黨竟在Threads發文，聲稱台灣「暴跌20名」。新北市議員卓冠廷在臉書諷刺，原始資訊有寫、新聞也有寫，但為了打民進黨政府，國民黨連內文都不看就開罵，「真的要被笑死」。原貼文也湧入超過千則留言，網友喊：「你們真的都把支持者當笨蛋欸。」

由瑞士公司調查的《2025 IQAir 全球空氣品質報告》24日出爐，我國環境部指出，該報告為「污染程度排行」，名次越後代表污染越低、空氣品質越佳，台灣2025年空污嚴重程度名列全球第74名，較前一年的54名相比降低20名。

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沒想到，國民黨官方Threads帳號今日竟發文引述該報告指，台灣的空氣品質排名暴跌了20名。最諷刺的是，全台最髒的前三名：高雄、台南、屏東東港，全部都在南部。國民黨還批，民進黨在南部有許多支持者，換來的卻是「南電北送」跟「用肺發電」。該貼文於今日中午12時左右發布，至截稿前尚未修正。

對此，卓冠廷今日也發文表示：「今天謝謝國民黨提供笑話一則，我真的笑到無法自拔。」他指出，原始資訊有寫、新聞也有寫，但為了打民進黨政府，國民黨連內文都不看就開罵。直接說台灣空氣品質退步！「已經過了好幾個小時，國民黨還在當文盲，真的要被笑死。」

國民黨該貼文下方，目前已湧入超過千則留言，不少網友發現資訊錯誤，紛紛表示：「搞笑喔？」、「被騙的人不是笨，被騙還選擇相信就是低能」、「不愧是中國黨，直接反過來造謠」、「IQAir是污染程度排名 排名越後品質越好欸」、「丟臉」。

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