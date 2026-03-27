3/27 今彩539頭獎開3注！800萬落高雄、彰化、桃園

3月27日開獎的今彩539頭獎開出3注，獎落高雄、彰化、桃園。（本報合成）

3月27日開獎的今彩539頭獎開出3注，由高雄市大寮區鳳林四路20之1號的「金正富彩券行」、彰化縣北斗鎮光復里復興路371號的「鑫永旺彩券行」及桃園市桃園區大有里大有路507號1樓的「長億彩券行」開出；大樂透頭獎摃龜。

第115000039期大樂透中獎號碼「04、08、23、26、29、36，特別號：38」。頭獎摃龜；貳獎開出2注，可得70萬8995元；參獎共47注中獎，每注可得3萬4290元；肆獎共107注中獎，每注可得9174元；伍獎共2266注中獎，每注可得2000元；陸獎共2634注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5167注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7146注中獎，每注可得400元。

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第115000039期49樂合彩中獎號碼為「04、08、23、26、29、36」。四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共133注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3786注中獎，每注可得1250元。

第115000077期今彩539中獎號碼為「08、18、24、34、35」。頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共179注中獎，每注可得2萬元；參獎共6960注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8004注中獎，每注可得50元。

第115000077期39樂合彩中獎號碼為「08、18、24、34、35」。四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共223注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1071注中獎，每注可得1125元。

第115000077期3星彩中獎號碼為「124」。壹獎共114注中獎，每注可得5000元。

第115000077期4星彩中獎號碼為「1328」。壹獎共38注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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