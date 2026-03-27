為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    3/27 今彩539頭獎開3注！800萬落高雄、彰化、桃園

    2026/03/27 22:14 即時新聞／綜合報導
    3月27日開獎的今彩539頭獎開出3注，獎落高雄、彰化、桃園。（本報合成）

    3月27日開獎的今彩539頭獎開出3注，獎落高雄、彰化、桃園。（本報合成）

    3月27日開獎的今彩539頭獎開出3注，由高雄市大寮區鳳林四路20之1號的「金正富彩券行」、彰化縣北斗鎮光復里復興路371號的「鑫永旺彩券行」及桃園市桃園區大有里大有路507號1樓的「長億彩券行」開出；大樂透頭獎摃龜。

    第115000039期大樂透中獎號碼「04、08、23、26、29、36，特別號：38」。頭獎摃龜；貳獎開出2注，可得70萬8995元；參獎共47注中獎，每注可得3萬4290元；肆獎共107注中獎，每注可得9174元；伍獎共2266注中獎，每注可得2000元；陸獎共2634注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5167注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7146注中獎，每注可得400元。

    第115000039期49樂合彩中獎號碼為「04、08、23、26、29、36」。四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共133注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3786注中獎，每注可得1250元。

    第115000077期今彩539中獎號碼為「08、18、24、34、35」。頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共179注中獎，每注可得2萬元；參獎共6960注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8004注中獎，每注可得50元。

    第115000077期39樂合彩中獎號碼為「08、18、24、34、35」。四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共223注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1071注中獎，每注可得1125元。

    第115000077期3星彩中獎號碼為「124」。壹獎共114注中獎，每注可得5000元。

    第115000077期4星彩中獎號碼為「1328」。壹獎共38注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播