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    首頁 > 政治

    中國喊讓台人自駕北京！網友「神回應」酸度爆表 央視小編氣笑了

    2026/03/27 18:49 即時新聞／綜合報導
    中國網友留言酸爆，連《央視》小編都忍不住回了一個「哭笑不得表情」。（取自X）

    中國網友留言酸爆，連《央視》小編都忍不住回了一個「哭笑不得表情」。（取自X）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，和平統一後，中國可以迅速幫台灣建設「環島高鐵」屆時台灣民眾可自駕到北京遊覽。《央視》官媒報導下方，有名來自河南的網友留言「需要進京證嗎？」酸度爆表，讓《央視》小編也忍不住回了一個「哭笑不得」表情，不過該評論已被刪除。

    朱鳳蓮25日在國台辦記者會中發言指出，統一後，中國強大的基礎建設能力將為台灣基礎設施更新升級提供強大支持，中國可以迅速幫台灣建設「環島高鐵」、「台灣東西部高速公路」，以及海峽快速通道，屆時台灣民眾可沿著「京台高速公路」自駕到北京遊覽。

    沒想到，不只台灣網友紛紛喊「沒興趣」、「不用，謝謝」；連自家網友都酸爆。在《央視》新聞下方留言區，一名河南網友就問：「需要進京證嗎？」超嗆辣發言引發熱議。

    據了解，中國北京對非北京號牌（外地車牌）有極其嚴格的限制。外地車輛進入北京市區必須辦理「進京證」，且每年有天數限制，甚至某些時段和路段完全禁止外地車進入。另外，河南在中國常被標籤化為務工大省，外地車進京限制對他們來說是實實在在的生活阻礙。該名網友IP顯示來自河南，格外諷刺。

    對此酸度破表又有哏的回應，連《央視》小編都忍不住回了一個「哭笑不得表情」，旅義華裔作家李穎也在X帳號「李老師不是你老師」發布截圖表示「京少看到河南IP忍不住笑出了聲」。不過他也透露，目前《央視》已經刪掉了這則評論。

    X貼文下方，網友紛紛表示：「竟然沒被精選，小編要進被罰去看橋了」、「當然，按京爺規矩台灣人也是臭外地的」、「希望小編別被清算」。

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