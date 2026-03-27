稱基隆宛如「台灣諾曼第」謝國樑：推廣「非核」很了不起

基隆市長謝國樑受訪盛讚和平船巡迴世界推廣非核理念，很了不起，並強調「我講的非核是指核子戰爭，不是核電！」（記者董冠怡攝）

基隆市長謝國樑今天登上世界巡迴的「和平船」出席座談致詞，言談間提到基隆的戰略局勢宛如「台灣的諾曼第」，比任何地方都渴望和平，同時盛讚和平船巡迴世界推廣非核理念，很了不起，並強調「我講的非核是指核子戰爭，不是核電！」

謝國樑表示，今天跟蔣萬安一起參訪和平船，這艘日本船隻主要是關於世界宣傳非核與非戰家園的理念，令人敬佩。船上有很多包括廣島跟長崎的生存者家屬本人，在宣導很多非核理念，也看到很多日本過去發生了戰爭跟災變所帶來的災害，讓人反思和平的可貴。

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謝國樑指出，很多外國朋友問他基隆的戰略局勢，他總說基隆好像台灣的諾曼第一樣，數百年來只要有戰爭、殖民時期，基隆永遠都是一個戰爭跟爭端的中心，所以基隆的民眾比任何地方都更渴望且需要和平；他也談到近日許多相關政策，希望未來能往和平這條路推動。

謝國樑提到，每個人所希望跟採取的方式不同，也感謝和平船巡迴世界到台灣，繼續推廣非核（指核子戰爭）理念，這些人很了不起，若有機會也會邀請對方多做一些宣傳。

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