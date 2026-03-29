下半場更精彩？馬英九基金會風暴未歇 邱毅：更多人將登場

馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

馬英九基金會「家變」風波持續延燒，基金會於27日召開董事會，代理執行長戴遐齡針對前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律一事提供事證，會中一致同意由薛香川、尹啟銘、李德維成立三人專案小組進行調查。對此，前立委邱毅直言，這場風波的警報尚未解除，真正的政治高潮才正要上演。

邱毅今（29）日臉書發文表示，「金小刀」金溥聰沒有放手，他連夜發出強硬聲明，把攻擊炮火指向鄭麗文，他很在意「賊子、小人、黑手」的批評，他認為只是奉馬英九之命辦事，言下之意就是要罵就罵馬英九。

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針對馬英九基金會27日的董事會，邱毅認為，馬英九果然扛不住輿論的壓力，不敢再強硬吹噓六親不認，不敢再杯葛王光慈的人事案。因為這項執行長的人事案，就是他在3個月前召開董事會決定的，當時他還得意洋洋表示他有識人之明。馬英九也不敢再談蕭旭岑違反財政紀律，要移送司法檢調處理。

邱毅續指，董事會決議成立三人專案小組，先做內部調查，待有了調查结果再說。專案小組成員是薛香川、尹啓銘、李德維，三個人裡馬英九叫得動的，充其量只有薛香川。而且現在風波已成了熱點新聞，金溥聰想再把黑手伸進來，干預專案小組調查，只怕不容易。

接著邱毅話鋒一轉，認為潘朶拉盒子已被打開，「賴清德會不會會主動出手，甚至暗裡勾結金小刀，請出調查局國安站主任出馬，像搞高金素梅一樣的惡整蕭旭岑，並把火順勢燒向鄭麗文，逼迫鄭麗文同意1.25兆軍購特別預算，並終止兩岸青年交流，讓國民黨內親美派全面復辟。」

邱毅強調，這才是金溥聰此次出招的真正意圖，所以不要以為董事會後，基金會風波已經落幕，絕對不是如此簡單，真正的高潮戲才正要上演。而且下半場，可不僅只馬英九、金小刀，朱立倫、侯友誼或者更多人，只怕也都要粉墨登場了。

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