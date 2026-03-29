軍購條例審議送黨團協商 公督盟：韓國瑜將成擋案「顯像劑」

立法院長韓國瑜。（資料照，記者叢昌瑾攝）

立法院外交及國防委員會本周排審行政院、國民黨及民眾黨團版軍購特別條例草案。即便國防部戰規司長黃文啓、副部長徐斯儉公開表示海馬士（HIMARS）增購發價書付款期限將屆、該案仍逕送黨團協商，引發爭議。公督盟執行長張宏林直言，藍白立委技術性拖延不只惡意卸責，更形同給予立法院長韓國瑜壓力，成為擋案與否的「顯像劑」。

張宏林分析，由於社會輿論普遍認為阻擋軍購危害國家安全，藍白立委為規避民意壓力，採取了「表向排案、實質主擋」的策略。在委員會審查過程中，立委若不願針對特定條文公開舉手表決、留下反對紀錄，最常使用的卸責方式便是將全案送交黨團協商。

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他直言，這導致原本應在委員會內進行專業辯證的「委員會中心主義」徹底失能，將具高度爭議與急迫性的法案直接推向政治協商的黑盒子，形同將責任外推。

張表示，法案逕送黨團協商後將面臨一個月的「冷凍期」。張宏林直言，這一個月正是藍白陣營的「拖字訣」，有鑑於我國增購海馬士多管火箭系統的發價書（LOA）首期款付款期限將於本月底到期，冷凍期加上黨團協商時程，極可能使我錯過全案優先議約期，這種做法讓在野黨能對外宣稱「有審、有排案」，實則利用程序進行拖延，技術性扼殺的手段極為惡劣。

張宏林進一步指出，這顆燙手山芋現在已丟回立法院長韓國瑜手中，他在黨團協商的作為將成為檢視其對國家忠誠和軍購態度的「顯像劑」；作為院長，韓是否會積極排定協商、展現解決急迫法案的誠意，抑或不聞不問地讓案子躺滿一個月，將左右外界認定他是否也在主擋軍購的關鍵。張直言，在野黨若持續利用人數優勢繼續拖延、或在協商後院會表員強推不合理的草案，其消極面對民意的政治軌跡，終將被選民與歷史檢驗。

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