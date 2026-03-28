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    首頁 > 政治

    挺阿北車費500元不含「館長便當」被嫌貴！小草女神解釋了

    2026/03/28 16:27 即時新聞／綜合報導
    「小草女神」台中市西屯區議員參選人劉芩妤。（資料照，記者陳逸寬攝）

    「小草女神」台中市西屯區議員參選人劉芩妤。（資料照，記者陳逸寬攝）

    前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案，一審判刑17年，民眾黨發起全國動員令，號召支持者（小草）明（29日）「上凱道、討公道」。「小草女神」台中市西屯區議員參選人劉芩妤也發起「聯合組車北上凱道」活動，但參加者需付費500元，想吃「阿館便當」（館長便當）還要加收200元，引發討論。對此，劉芩妤說，此活動為全員自主，因此要平分費用，200元便當則是加價選擇。

    有網友昨日發現，劉芩妤等人發起的「聯合組車北上凱道」活動報名資訊中寫明，報名費用500元，其中包含保險、車資、午晚餐，還特別註明「阿館便當」需要另付費200元。對此，傳出有小草認為500元太貴，在社群網路上抱怨；還有其他網友酸「館長不直接贊助喔？」、「阿館便當還要加價？」

    綜合媒體報導，劉芩妤今日回應，活動報名相當熱烈，已經爆滿。500元車資部分，她解釋，因為本次活動是自主動員，費用由大家分擔；200元加價便當部分，是擔心回程路上大家沒東西吃，因此提出選項讓大家自主選擇。

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