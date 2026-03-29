《圖輯》民眾黨舉辦「戰！329上凱道討公道」

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾參加表達訴求。（記者方賓照攝）

前民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間，涉京華城貪污案一審遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年。民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」行動，號召全國小草集結凱道聲援柯文哲。

民眾黨指「司法」已不再公平正義、淪執政者工具，維護社會正義的最後一道防線已崩壞，呼籲小草站出來為民主人權而戰、為司法改革而戰。

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熱情民眾拿標語、舉海報，吶喊各種口號表達訴求，人潮從凱道前主舞台一路蔓延到景福門圓環部分車道，在主持人高喊現場破3萬人時，民眾情緒沸騰。

活動尾聲，柯文哲在黃國昌陪同下穿過現場群眾，與小草擊掌致意，柯、黃並站上開講野台短講將現場氣氛帶到最高潮，隨後在群眾簇擁下離開會場。

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾自製「我相信柯文哲」簽名手板，並拼成大型看板。（記者方賓照攝）

「戰！329上凱道討公道」活動結束後，前民眾黨主席柯文哲與黨主席黃國昌向民眾致意。（記者方賓照攝）

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾參加表達訴求。（記者方賓照攝）

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾參加表達訴求。（記者方賓照攝）

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾參加表達訴求。（記者方賓照攝）

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾參加表達訴求。（記者方賓照攝）

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾參加表達訴求。（記者方賓照攝）

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾參加表達訴求。（記者方賓照攝）

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾參加表達訴求。（記者方賓照攝）

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠在現場向民眾揮手致意。（記者方賓照攝）

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，警方帶離鬧場民眾。（記者方賓照攝）

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