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罷免謝國樑二階連署被退件？ 基隆市選委會：是要求補件

基隆市選委會總幹事兼市府民政處長張淵翔說，並不是退件，而是已就序號及正副本不一、未按村里分冊部分，提醒送件者下週二前補正。（記者董冠怡攝）

基隆市選委會總幹事兼市府民政處長張淵翔說，並不是退件，而是已就序號及正副本不一、未按村里分冊部分，提醒送件者下週二前補正。（記者董冠怡攝）

2024/07/06 05:35

首次上稿 01:27
更新時間 05:35

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遞交4.3萬份罷免謝國樑連署書 拆樑團體：有信心一次就過

〔記者董冠怡／基隆報導〕公民團體「山海公民拆樑行動」5日遞送4萬3000份罷免基隆市長謝國樑的連署書，同日晚間卻傳出被退件，現場審查發現筆跡重複、未按照村里分冊、正副本搞錯等。「拆樑」發言人李晏蓉回應，這次送件唯一問題是「正本、影本兩者數量不同一事」；基隆市選委會總幹事兼市府民政處長張淵翔說，已就序號及正副本不一、未按村里分冊部分，提醒送件者於下週二前補正。

李晏蓉說，罷樑案二階連署送件已到一個段落，基隆市選委會選務及戶政事務所人員花費7個小時統計，從中揪出正本與影本數量不符之處，時間緊迫下，的確在大份量複印過程中，有些夾雜在一起的正本未注意到，接下來將於7月8日（下週一）補上未複印到的正本，並指「正本、影本兩者數量不同一事，也是此次送件的唯一問題」。

記者求證張淵翔，選委會是依「公職人員選舉罷免法」第80條、「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」第11條，僅進行形式審查（非案件審查），大約晚間9點半結束，已向「拆樑」團體說明不符規定部分，包含序號及正副本不一、未按村里分冊等，由領銜人戴璟安收取公文，並將受理案件悉數帶回，7月9日前（下週二）傍晚6點前，須依選委會提供資料補正送件。

他表示，外傳筆跡重複、未按村里分冊、正副本搞錯等情事，就他認知都有，但強調並非抱持會有錯誤的情況去審查，而是秉持公正中立態度，希望做到程序正確、審查嚴謹，避免造成不良示範。

公民團體「山海公民拆樑行動」5日遞送了4萬3000份罷免基隆市長謝國樑的連署書。（記者董冠怡攝）

公民團體「山海公民拆樑行動」5日遞送了4萬3000份罷免基隆市長謝國樑的連署書。（記者董冠怡攝）

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