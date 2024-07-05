遞交4.3萬份罷免謝國樑連署書 拆樑團體：有信心一次就過

4.3萬份罷樑連署書今天下午送交基隆市選委會。（記者董冠怡攝）

2024/07/05 16:33

〔記者董冠怡／基隆報導〕「山海公民拆樑行動」公民團體推動罷免基隆市長謝國樑，第2階段4萬3000份連署書今天下午送交基隆市選委會審查。「拆樑」團體發言人李晏蓉在選委會說，對於件數完全不擔心，相信可以一次過關。

李晏蓉說，今天送件4萬3000份左右，目前正在等待盤點計算。先前第一階段連署時，曾被選委會淘汰900多份的經驗，第二階段則以「最高級規格」填寫，舉凡壓線、字跡潦草，都會現場再請民眾重寫一張，所以對這次正確性很有信心，法定門檻是3萬792份，有信心可以一次就通過。

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李晏蓉指出，截至6月30日為止收到4萬3000份，之後從7月1日至今，陸續仍有民眾送件，即便要補件，手上也有幾千份可以遞補。至於預測可能會被剔除的比例？第一階段的錯誤件數落在1成，第二階段目前希望可以壓到1成以下。

媒體詢問，基隆市選委會收件後，依規應於40天內查對連署人名冊，但中選會要求30天內完成？李晏蓉說，當然希望可以越快處理越好，市民也一直很期待最後的結果，查對名冊很辛苦，要再麻煩選委會。

基隆市選委會總幹事兼市府民政處長張淵翔說，將按照規定辦理查對作業，但因基隆市選委會人數不如過往其他罷免縣市來得多，天數已造成許多壓力，而且查對方法也不同，從一階到二階都按「選舉罷免法」辦理，中選會也給予協助指導，將依法嚴謹進行罷免程序。

中廣前董事長趙少康日前提及「找不到罷免的理由」，7日計劃率領守護小組到信義市場宣講「固樑」，李晏蓉說，所謂「罷免沒有正當性」的說法，反而讓人覺得是想轉移注意力；國民黨不斷將「罷樑」升級成「藍綠對決」，並非市民樂見。

基隆市政府發言人呂謦煒回應，雖然罷免是人民的權利，但希望這是最後一次「程序鬆散」的罷免連署。不論罷免團體或民進黨如何進行政治操作，相信基隆人最關心基隆的發展，市府會繼續專注市政，讓市民感受到基隆的進步。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉在基隆市選舉委員會受訪。（記者董冠怡攝）

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