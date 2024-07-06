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高雄人口移動爆黑馬！ 台積電加持楠梓竄起、左營倍感壓力

高雄市楠梓區台積電P1晶圓廠，另一旁的P2第二座晶圓廠也正在大興土木，大型機具進行基樁工程。（記者李惠洲攝）

高雄市楠梓區台積電P1晶圓廠，另一旁的P2第二座晶圓廠也正在大興土木，大型機具進行基樁工程。（記者李惠洲攝）

2024/07/06 00:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市總人口數273萬多人，上半年遷入大於遷出增加2千多人，連續25個月正成長，雖仍以鳳山區人口數最多，但楠梓、仁武、橋頭3區，因市府加速開發吸引大廠投資，帶動人口數創新高，尤其楠梓區有台積電加持成長最多，未來很有機會追過左營區，成為第三大區。

民政局統計，高雄人口數最多前三名行政區維持不變，仍以鳳山區35萬多人居冠，其次三民區33萬多人；第3名左營區19萬多人，楠梓區緊追在後，兩區僅差距3696人，左營區上半年人口增加222人，但成長不如楠梓區快速。

上半年人口數成長前三名為楠梓區19萬多人增加663人、仁武區9萬多人增加574人、橋頭區4萬多人增加464人，3區人口均創下歷史新高，凸顯市府招商有成、推動產業轉型，加速開發楠梓及仁武產業園區、橋頭科學園區等，吸引台積電等大廠設廠，建商投資開發建案帶動人口移入。

民政局統計，高雄總人口數273萬4858人，男性134萬多人、女性139萬多人，上半年人口減少3083人，男性減少2千多人、女性減少208人；上半年結婚7713對，較去年同期增加244對，研判新人龍年結婚想生龍寶寶，市府打造完善成家政策，助攻青年結婚成家增加。

此外，上半年出生人數7千多人，較去年同期減少134人，上半年死亡人數1萬多人，較去年同期減少645人，總計減少5千多人，「生不如死」現象迄今7．5年；不過遷入人口數大於遷出增加2千多人，迄今連續25個月正成長。

高雄市鳳山區大樓林立，是人口數最多的行政區。（記者陳文嬋攝）

高雄市鳳山區大樓林立，是人口數最多的行政區。（記者陳文嬋攝）

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