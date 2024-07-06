高雄人口移動爆黑馬！ 台積電加持楠梓竄起、左營倍感壓力
2024/07/06 00:06
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市總人口數273萬多人，上半年遷入大於遷出增加2千多人，連續25個月正成長，雖仍以鳳山區人口數最多，但楠梓、仁武、橋頭3區，因市府加速開發吸引大廠投資，帶動人口數創新高，尤其楠梓區有台積電加持成長最多，未來很有機會追過左營區，成為第三大區。
民政局統計，高雄人口數最多前三名行政區維持不變，仍以鳳山區35萬多人居冠，其次三民區33萬多人；第3名左營區19萬多人，楠梓區緊追在後，兩區僅差距3696人，左營區上半年人口增加222人，但成長不如楠梓區快速。
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上半年人口數成長前三名為楠梓區19萬多人增加663人、仁武區9萬多人增加574人、橋頭區4萬多人增加464人，3區人口均創下歷史新高，凸顯市府招商有成、推動產業轉型，加速開發楠梓及仁武產業園區、橋頭科學園區等，吸引台積電等大廠設廠，建商投資開發建案帶動人口移入。
民政局統計，高雄總人口數273萬4858人，男性134萬多人、女性139萬多人，上半年人口減少3083人，男性減少2千多人、女性減少208人；上半年結婚7713對，較去年同期增加244對，研判新人龍年結婚想生龍寶寶，市府打造完善成家政策，助攻青年結婚成家增加。
此外，上半年出生人數7千多人，較去年同期減少134人，上半年死亡人數1萬多人，較去年同期減少645人，總計減少5千多人，「生不如死」現象迄今7．5年；不過遷入人口數大於遷出增加2千多人，迄今連續25個月正成長。