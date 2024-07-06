獨家》友邦交換生亞佳姵陸軍官校畢業 難忘台人情味與砲火震撼教育

友邦交換生亞佳姵陸軍官校畢業，難忘台灣人情味。（軍方提供）

2024/07/06 00:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校不只是國軍幹部搖籃，也協助友邦培育軍事人才。友邦史瓦帝尼交換生亞佳姵今年畢業，克服語言不通困難，學會一口流利中文，她很榮幸從陸軍官校政治系畢業，也難忘台灣人情味及震撼教育訓練，自我期許成為優秀軍官幹部，將在台所學帶回國傳授更多人。

亞佳姵就讀陸軍官校政治系畢業，4年前史瓦帝尼只有1個外籍學生來台名額，她覺得是非常難得的機會，也想克服獨立成長的挑戰，以優異表現爭取來台就讀陸軍官校。她初來乍到語言不通，一度難以與人溝通，發現學習中文很困難，她秉持著不怕難、不放棄的精神，努力克服語言障礙，校方也安排中文課程，協助她加強語文能力，如今中文說得流利。

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亞佳姵指出，4年來學習台灣軍校各種訓練，包括入伍訓、學年教育等，尤以震撼教育令她難忘，現場機槍射擊及炸藥爆破，她於砲火中衝鋒陷陣，甚至揹槍匍匐前進，穿越低攀網等，宛如親臨戰場，震撼力十足，她感到很刺激，她的國家沒有這樣的軍事訓練，歷經多樣訓練通過考驗，讓她的體力增強許多。

亞佳姵也強調四年來感受到台灣濃濃人情味，她感謝學校各級師長教導，感謝同學平時給予幫助，讓她能夠順利學習，她很榮幸從陸軍官校政治系畢業，會謹記「犧牲、團結、負責」黃埔精神，以及「不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓」信念，未來持續奮勇向前，勇敢接受各種挑戰與考驗。

亞佳姵自陸軍官校畢業，難忘砲火震撼教育訓練。（軍方提供）

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