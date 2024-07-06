為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

獨家》友邦交換生亞佳姵陸軍官校畢業 難忘台人情味與砲火震撼教育

友邦交換生亞佳姵陸軍官校畢業，難忘台灣人情味。（軍方提供）

友邦交換生亞佳姵陸軍官校畢業，難忘台灣人情味。（軍方提供）

2024/07/06 00:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校不只是國軍幹部搖籃，也協助友邦培育軍事人才。友邦史瓦帝尼交換生亞佳姵今年畢業，克服語言不通困難，學會一口流利中文，她很榮幸從陸軍官校政治系畢業，也難忘台灣人情味及震撼教育訓練，自我期許成為優秀軍官幹部，將在台所學帶回國傳授更多人。

亞佳姵就讀陸軍官校政治系畢業，4年前史瓦帝尼只有1個外籍學生來台名額，她覺得是非常難得的機會，也想克服獨立成長的挑戰，以優異表現爭取來台就讀陸軍官校。她初來乍到語言不通，一度難以與人溝通，發現學習中文很困難，她秉持著不怕難、不放棄的精神，努力克服語言障礙，校方也安排中文課程，協助她加強語文能力，如今中文說得流利。

亞佳姵指出，4年來學習台灣軍校各種訓練，包括入伍訓、學年教育等，尤以震撼教育令她難忘，現場機槍射擊及炸藥爆破，她於砲火中衝鋒陷陣，甚至揹槍匍匐前進，穿越低攀網等，宛如親臨戰場，震撼力十足，她感到很刺激，她的國家沒有這樣的軍事訓練，歷經多樣訓練通過考驗，讓她的體力增強許多。

亞佳姵也強調四年來感受到台灣濃濃人情味，她感謝學校各級師長教導，感謝同學平時給予幫助，讓她能夠順利學習，她很榮幸從陸軍官校政治系畢業，會謹記「犧牲、團結、負責」黃埔精神，以及「不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓」信念，未來持續奮勇向前，勇敢接受各種挑戰與考驗。

亞佳姵自陸軍官校畢業，難忘砲火震撼教育訓練。（軍方提供）

亞佳姵自陸軍官校畢業，難忘砲火震撼教育訓練。（軍方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陸官效忠血幅 封印不能說的名字
2024/06/17 05:30

陸官效忠血幅 封印不能說的名字
陸官百年校慶 期勉未來軍官 賴：絕不接受「首戰即終戰」
2024/06/17 05:30

陸官百年校慶 期勉未來軍官 賴：絕不接受「首戰即終戰」

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
黃埔百年校慶盛大登場 官校女學生正步校閱成絕響
2024/06/16 12:39

黃埔百年校慶盛大登場 官校女學生正步校閱成絕響
獨家》陸官百年校慶「漏網鏡頭」 校友連旗隊未向賴清德敬禮
2024/06/18 21:09

獨家》陸官百年校慶「漏網鏡頭」 校友連旗隊未向賴清德敬禮

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
自由開講》西點軍校能，鳳山軍校不能？
2024/06/23 12:58

自由開講》西點軍校能，鳳山軍校不能？
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播