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    Apple Watch被控錶帶含致癌物質 消費者怒告蘋果公司

    蘋果Apple Watch錶帶被控含有高濃度的永久化學物質（PFAS），這些物質可能對使用者的健康構成致癌風險，示意圖。（法新社）

    蘋果Apple Watch錶帶被控含有高濃度的永久化學物質（PFAS），這些物質可能對使用者的健康構成致癌風險，示意圖。（法新社）

    2025/01/24 14:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司目前正面臨一項訴訟，消費者指控Apple Watch錶帶含有高濃度的永久化學物質（PFAS），這些物質可能對使用者的健康構成致癌風險，且蘋果故意隱瞞此一事實，形同欺騙消費者。

    《每日郵報》報導，PFAS是一類不會在人體或環境中分解的化學物質，研究顯示其與多種健康問題有關，包括癌症和生育困難。根據聖母大學（University of Notre Dame）研究，測試的22款手錶錶帶中有15款含有 PFAS，其中包括蘋果的產品。這些錶帶使用了具有耐汗性和抗油脂特性的氟橡膠，而PFAS正是其中的成分之一。

    訴訟於當地時間21日提交至加利福尼亞州北區地方法院，主要針對蘋果的運動錶帶（Sport Band）、海洋錶帶（Ocean Band）及Nike運動錶帶（Nike Sport Band）等產品。原告指出，蘋果明知這些產品含有害物質，但未向消費者披露相關信息，並且繼續將其作為健康產品進行宣傳，涉嫌違反消費者保護法，要求停止銷售這些涉及的錶帶，並對公司進行罰款。

    目前，訴訟已經進入初期階段，原告希望該案件能夠獲得集體訴訟認證，並且尋求禁令，要求蘋果停止銷售這些含有PFAS的產品，截至目前為止，蘋果公司尚未對此事作出回應。

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