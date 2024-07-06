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垃圾袋有塑膠杯、茶葉渣 彰化秀水鄉2天40公噸垃圾全退貨

秀水鄉公所連2天被發現垃圾袋內有過量塑膠杯、茶葉渣，全鄉2天共有逾40公噸垃圾整車被退貨。 （秀水清潔隊提供）

秀水鄉公所連2天被發現垃圾袋內有過量塑膠杯、茶葉渣，全鄉2天共有逾40公噸垃圾整車被退貨。 （秀水清潔隊提供）

2024/07/06 08:58

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣為加強落實資源回收及垃圾減量，從7月1日起提高垃圾退運標準，凡1個垃圾袋中含有12個資源回收物，或處理量達到30％，就會達到整車退運條件；秀水鄉公所連2天被發現垃圾袋內有塑膠杯、茶葉渣，全鄉2天共有逾40公噸垃圾整車被退貨。

秀水鄉公所清潔隊長曹耀仁指出，7月3日在焚化爐的稽查中，秀水鄉因為一袋垃圾中有超過12個小塑膠杯，全鄉共逾20公噸的垃圾全數退運；7月4日又因為一袋垃圾中有30%的茶葉渣，再一次全鄉逾20公噸的垃圾被退運。他們這兩次每次都超過1萬袋的垃圾袋，全部打開在清潔隊仔細搜查，結果可以用「慘不忍睹」來形容，不合格的一大堆。

曹耀仁說，本月起他們要求清潔隊員在每次收垃圾途中，先目視民眾丟出來的垃圾並用抽檢破袋方式來做抽查，若有不合格的就會當場宣導並勸導收回重新分類；但若民眾拿出來的垃圾袋是不透光，一般就很難肉眼分辨，難免會有漏網之魚，因此民眾若能先行做好垃圾與廚餘分類，絕對能省去很多不必要的困擾。

秀水鄉長林英嘉表示，清潔隊由車後人員做沿線的破袋稽查，不斷的勸導民眾做分類，也透過各種方式宣導垃圾分類的重要性，7月1日起更執行垃圾車前破袋檢查，然而不合格率高達7成；為避免垃圾再次發生被退運，請鄉親務必做好垃圾分類，為環境盡一份心力。

環保局強調，被退回的垃圾車最常出現廢餐盒、飲料杯、平板塑膠這3樣，應都是被民眾亂塞入垃圾袋，呼籲大家做好垃圾分類，以免受罰。

秀水鄉公所被發現垃圾袋內有逾12個塑膠杯，全鄉20公噸垃圾整車被退貨。 （秀水清潔隊提供）

秀水鄉公所被發現垃圾袋內有逾12個塑膠杯，全鄉20公噸垃圾整車被退貨。 （秀水清潔隊提供）

秀水鄉公所被發現垃圾袋內有逾3分之1的茶葉渣，全鄉20公噸垃圾整車被退貨。 （秀水清潔隊提供）

秀水鄉公所被發現垃圾袋內有逾3分之1的茶葉渣，全鄉20公噸垃圾整車被退貨。 （秀水清潔隊提供）

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