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我漁船遭中方強押 漁業署長張致盛：不要為難漁民

澎湖西嶼大進滿88號漁船昨晚被中國海警扣押，目前停靠在福建圍頭港。（圖由澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

澎湖西嶼大進滿88號漁船昨晚被中國海警扣押，目前停靠在福建圍頭港。（圖由澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

2024/07/03 12:10

〔記者吳哲宇／台北報導〕澎湖漁船「大進滿88號」昨（2日）晚在金門外海越界到中國領海作業，又逢中國伏季休漁期間，突遭2艘中國海警船靠近強行登檢扣押後，將船隻帶回中國。張致盛呼籲中國，不要為難漁民，漁民也都需要養家餬口，非常辛苦。

立法院外交及國防委員會今審查行政院函請審議「馬拉喀什世界貿易組織協定修正議定書」及其附件「漁業補貼協定」等案。民進黨立委沈伯洋詢問，伏季休漁是否為台灣規範，張致盛表示，福廈休漁是從5月1日到8月16日，為中國的休漁，我方對此並無禁止。

國民黨立委徐巧芯詢問當天我方漁船是否在我國管轄範圍，張致盛重申，兩岸之間其實有很多海域是重複作業的，而那裏也是我方漁民以往長期作業區域

徐巧芯關切，未來該如何防範風險、保護漁民，張致盛說，不會去臆測未來的情況，但會告訴我國漁民相關規定，以及到作業海域必須要注意。他並表示，希望中國能夠尊重台灣漁船作業的權利，我國與台菲、日亦有重疊海域，雙方的漁船都有在那個地方作業，需要透過協商進行管理。

民進黨立委王定宇問說該船是否有違反我國獲國際相關法令，有無類似案例？張致盛表示，該船並無違反我國相關法令；近年來沒有相關的案例。

民進黨立委賴瑞隆則問，過去若有越界狀況，如何處理？張致盛說，過去台灣漁船到印尼，或馬來西亞等國水域，如果有被認為「入侵水域」，通常是罰款，並指出一但繳交罰款，人跟船就會放回。

漁業署長張致盛今天到立法院備詢。（記者塗建榮攝）

漁業署長張致盛今天到立法院備詢。（記者塗建榮攝）

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