台藝人附和王毅轉發「中國台灣省」 陸委會硬起來：依兩岸條例查處

陸委會說，政府對於唱和中共消滅中華民國主權的少數台灣藝人給予最嚴厲的譴責，依照兩岸條例相關規範查處。（資料照）

2025/03/08 22:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國外交部長王毅昨（7）日指稱，「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，《央視新聞》旋即帶起轉發運動，細數有哪些台灣藝人跟著轉發。對此，陸委會今晚（8日）說，政府對於唱和中共消滅中華民國主權的少數台灣藝人，給予最嚴厲的譴責，依照兩岸條例相關規範查處。

從中國微博熱搜詞條「台灣藝人帶中國台灣省話題發博」可以看到，《央視新聞》轉載了各台灣藝人的微博擷圖，包括侯佩岑、陳震、陳喬恩、陳妍希、張韶涵、趙又廷、歐陽娜娜、文淇、陳志朋、董又霖、官鴻、汪東城、王以綸、顏人中、楊宗緯、黃曦彥都響應「中國台灣省」一詞。

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針對個別台灣藝人附和中共消滅中華民國國家主權，刻意轉發中共官方相關貼文，陸委會今天說，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，少數台灣演藝人員為求個人在中國發展利益，多次唱和中共官方損害我國家主權，嚴重傷害台灣民眾情感。

陸委會強調，中共長期以政治意識形態控制藝文影視環境，審查演藝人員相關言行，每逢特定時刻，就會動員台灣藝人政治表態，此種蠻橫作法，凸顯兩岸體制根本差異。

陸委會說，台灣藝人在中國發展不應該為了個人私利，傷害養育栽培他們的土地，此次部分藝人甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子，在此给予最嚴厲的譴責。我們也將檢視這些藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況。

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