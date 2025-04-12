台美開始談判關稅 卓榮泰：全力反傾銷 禁中國洗產地

民進黨「人民是頭家」政策宣講來到新竹市，行政院長卓榮泰說，政府已備好與美國對等關稅的談判，且會全力反傾銷、反中國洗產地。（記者洪美秀攝）

2025/04/12 19:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨「人民是頭家」政策宣講今天在新竹市指澤宮登場。行政院長卓榮泰說，美國對等關稅暫時有90天黃金時間，行政團隊沒有休息，已把9大面向、20項措施擺在國人面前，台美雙方談判團隊昨天展開第一次視訊會議，開始談判工作。

卓榮泰指出，這幾年以來，台灣對美國的出口成長翻倍，對南向國家的成長超過6成，對歐洲國家的出口也成長5成。同時對中國的出口占比率已降到20年來最低，基於國家經濟安全、全世界貿易秩序，台灣對中國的出口只會再降低。

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卓榮泰指出，過去9年台灣努力讓台商離開中國到南向國家，或是讓台商回流，很慶幸台灣跟大多數的國家一樣，暫時維持10％的美國基礎關稅，而不是145％的中國關稅。雖台灣經濟體質相當健全，目前美國對等關稅也暫時有90天的黃金時間，但行政團隊沒有休息，已把9大面向、20項措施擺在國人面前，昨天台美雙方的談判團隊，也展開第一次視訊會議，開始談判工作，希望透過雙邊持續交涉，用穩健的態度，提出未來我們在美國大市場中，要如何大採購、大貿易、大投資，讓整個貿易的平衡能夠維持下去。

卓榮泰說，台灣對美國電子產業、資通訊產業、金屬鋼鐵產業以及運輸車用零元件、機械產業輸出非常多，任何關稅調降，對產業經營和經濟都影響非常大。不只工業，農業如蝴蝶蘭、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀，甚至鱸魚等出口，都會受到很大的衝擊，但是政府一定會照顧農民，依照國家最高需求、最高利益談判。

他說，利用這90天，政府會把國家的基本利益拿出來談，希望透過穩健交涉的方式，讓台灣維持產業競爭力，總統賴清德以及行政院團隊都已啟動產業之旅。昨天他就到台中、前天到桃園，今天也到彰化，明天會到高雄跟屏東，跟不同的業者接觸、聽取不同的聲音。

產業之旅後，政府會微調支援方案，落實到每個產業目前最需要的面向上，未來在9大面向、20項措施、880億的支持方案當中，會依照產業界的建議、國人的需要來微調，希望在最快的時間內，用特別條例向立法院來審議，同時讓立法院通過特別預算，用特別預算來支援所有產業。

此外，美方很在意台灣或其他國家成為中國產品的洗產地，導致中國的產品違規轉運到美國及其他國家。卓榮泰說，他向全國的業者呼籲，站在先進聯盟貿易秩序的國家中，台灣一定要肩負起反洗產地運動，希望經過台灣出口的產品，都是台灣國人的結晶，都是大家努力的結果。

行政院長卓榮泰到「人民是頭家」新竹市宣講。（記者洪美秀攝）

「人民是頭家」宣講新竹市場，行政院長卓榮泰也率行政團隊與立委向人民報告及說明政府的策略與備案。（記者洪美秀攝）

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