台2線龍洞段曳引車翻散落大量木屑 雙向車流一度全受阻

1輛滿載木屑曳引車，今天上午6點行經台2線88公里龍洞路段翻覆，整輛車打橫在2車道上，木屑傾洩而出，造成往來車輛回堵。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/13 09:27

〔記者林嘉東／新北報導〕台2線88公里龍洞隧道路段今（13）天清晨發生曳引車翻覆事故，整輛車打橫在車道上，後載滿車木屑傾洩而出，造成往來車輛回堵。新北市瑞芳警分局出動警力疏導雙向車流，目前翻覆曳引車已吊起，先恢復單線雙向通行。

新北市瑞芳警分局今天上午6時27分獲報，1輛滿載木屑的曳引車從基隆往宜蘭方向行經台2線88公里、龍洞隧道路段意外翻覆，整輛車打橫占用雙向車道，大量木屑散落一地，台2線交通中斷，往來基隆、宜蘭方向車流受阻。警方獲報通知公路局基隆工務段與拖吊車前來拖吊，排除事故，並出動6名警力疏導車流中。

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警方調查，36歲楊姓曳引車駕駛獲救時手腳有多處擦挫傷，但意識清楚，經酒測後酒測值為0，並未就醫。至於事故原因還有待調查釐清。

1輛滿載木屑曳引車，今天上午6點半行經台2線88公里龍洞路段時翻覆，整輛車打橫在2車道上，木屑傾洩而出，市府工程單位單位搶通中。（記者林嘉東翻攝）

1輛滿載木屑曳引車，今天上午6點半行經台2線88公里龍洞路段時翻覆，整輛車打橫在2車道上，木屑傾洩而出，市府工程單位單位搶通中。（記者林嘉東翻攝）

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