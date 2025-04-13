大甲媽回鑾遇大風大雨 「真信徒」仍堅持陪伴一路走

大甲媽鑾轎駐駕清水朝興宮。（民眾提供）

2025/04/13 09:35

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽祖遶境進香9天8夜，昨返回台中市區，原訂昨晚駐駕清水區朝興宮，因沿途信眾很多，行程嚴重落後，後因突來的大風大雨，許多民眾離去，鑾轎腳程才加快，但仍有許多信眾堅持「稜轎腳」求平安，使得大甲媽鑾轎於今天凌晨1點28分才駐駕朝興宮，並於今早約6點起駕，繼續未完的行程。有民眾笑稱，不畏風雨堅持留下的才是真信徒。

昨天晚上11點多，中部突然下大雨，夾帶大風，大甲媽祖回鑾至清水時，前台中市議長張清堂家族在沙鹿、清水交接處設香案迎接，剛好遇上大風大雨，許多民眾才散去，不過，仍有許多民眾堅持「稜轎腳」求平安。

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隨同員警表示，大甲媽鑾轎原訂12日晚上12點駐駕清水朝興宮，因今年隨大甲媽遶境的民眾比往年多，致腳程很慢、行程延誤，原本以為要13日凌晨3、4點才能抵達朝興宮，後因大風大雨，不僅清水區一年一度的夜市取消，跟隨的信眾也走了一大半，才使得腳程變快，於今天凌晨1點28分駐駕朝興宮。

今天上午6點左右，大甲媽鑾轎從清水朝興宮起駕，準備返回大甲。結果沿途有信徒騎機車未戴安全帽，遭清水警分局三田派出所員警攔查取締告發。

下雨仍有民眾堅持「稜轎腳」。（民眾提供）

大甲媽回鑾，13日上午有民眾騎機車未戴安全帽，遭清水警分局三田派出所員警攔查取締告發。（民眾提供）

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