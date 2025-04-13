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    台中潤餅廠暗夜惡火 工人急搬瓦斯桶1人臉灼傷

    台中市西屯區一間潤餅工廠今天（13日）凌晨趕工作業中突傳出火警，消防人員展開灌救。（民眾提供）

    台中市西屯區一間潤餅工廠今天（13日）凌晨趕工作業中突傳出火警，消防人員展開灌救。（民眾提供）

    2025/04/13 10:04

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間潤餅工廠今天（13日）凌晨趕工作業中突傳出火警，火舌不斷從一樓鐵皮建物竄出，濃煙密布，場面驚悚，消防局獲報派遣人車趕往灌救，期間有工人急搬瓦斯桶撤離，造成1人臉部灼傷送醫，所幸沒有生命危險，起火原因待查。

    這起火警發生在今天凌晨1時27分，地點在西屯區永安二巷一間潤餅工廠，消防局獲報迅速派遣第六大隊及協和分隊等共計6個單位，共13輛消防車、1輛救護車及31名消防人員火速趕往時，發現起火建物為地上1層鐵皮建物，現場不斷有火舌及濃煙竄出，令人怵目驚心，立即布署水線灌救。

    經消防人員奮力灌救，在凌晨1時48分控制火勢，並於2時2分完全撲滅，現場燃燒廠內潤餅作業機器、油鍋及瓦斯桶等物品，燃燒面積約80平方公尺，

    據了解，起火當時有兩名工人正在廠內炸蛋酥，火勢突如其來，他們冒著危險將18桶瓦斯從廠內搬出，避免更大災情，其中一名男性工人臉部遭火勢輕微灼傷，所幸意識清楚，經消防人員檢傷後，預防性送往台中榮總醫院治療，至於確切起火原因由火調人員調查中。

    台中市西屯區一間潤餅工廠今天（13日）凌晨趕工作業中突傳出火警，現場為地上1層鐵皮建物，火舌及濃煙不斷竄出，場景駭人。（民眾提供）

    台中市西屯區一間潤餅工廠今天（13日）凌晨趕工作業中突傳出火警，現場為地上1層鐵皮建物，火舌及濃煙不斷竄出，場景駭人。（民眾提供）

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