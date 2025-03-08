不是吃素的！川普讓加拿大團結 抵制美國貨成全民運動

川普對加拿大的關稅威脅，激發加拿大人的愛國情操。（路透）

2025/03/08 22:59

〔編譯魏國金／台北報導〕以義大利蕃茄取代加州蕃茄、用安大略與魁北克的肉類取代美國俄亥俄生產的辣味香腸，以氣泡水加入加拿大楓糖漿取代可口可樂，多倫多披薩店老闆帕瑪蒂爾（Graham Palmateer）告訴顧客：不再出售在美國生產，或美國公司製造的產品。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今年1月底，當美國總統川普升高併吞加拿大的威脅，並透過關稅傷害其經濟之際，帕瑪蒂爾說，「真是夠了！我要這麼做」。

請繼續往下閱讀...

一種陌生情緒在通常溫文有禮的加拿大人之間醞釀：憤怒。

加拿大人取消赴美渡假行程，在運動賽事上對美國國歌報以噓聲。一些人如同帕瑪蒂爾，抵制美國產品。

這對數十年來與南方鄰國維持經濟緊密關聯的加拿大並不容易，去年兩國的貿易超過7600億美元。然而，川普將矛頭指向加拿大，讓這個國家出現罕見的團結時刻。僅在幾個月前，加拿大因公眾對總理杜魯道執政的失望達到臨界點，面臨政治危機。

川普的行為激起加拿大的愛國情操，隨著加拿大人支持本土品牌，以回應川普的威脅，經營線上目錄《加拿大製造》（Made in Canada）的羅博（Dylan Lobo）表示，近幾月的流量暴增，「我們加拿大人不會出來製造爭端，但這（川普的威脅）是對加拿大的攻擊」。

本週稍晚，川普宣布暫時取消對汽車以及北美自由貿易協議之下的產品關稅。但這兩個月來與川普在關稅問題上的來回交鋒，已對兩國關係造成無法逆轉的傷害。

卑詩省長艾比（David Eby）說，「關係已永遠改變了，我們兩邊有追溯數代的親人、朋友與關聯，我們深愛我們的美國親友，但加拿大人再也不會讓自己這麼依賴美國了」。

自今年1月重返白宮以來，川普一再威脅加拿大，甚至嘲諷杜魯道為「州長」，這打到加拿大的神經。安大略省、緊鄰美國底特律的溫莎市民利特克（John Liedtke）說，「我可以告訴你，加拿大人現在很沮喪、憤怒與失望，有人說『我絕不再踏到邊界另一端的土地了』」。

安大略省聖凱瑟琳市的退休護士高蒂爾（Nikki Gauthier）說，她聽到川普的關稅時，立刻被激怒，於是她拒用美國購物平台亞馬遜，轉向中國的Temu，她也會仔細查看雜貨店的產品標籤，優先購買加拿大產品，「如果沒有加拿大生菜，就尋找墨西哥生菜」。

加拿大官員也迅速回擊川普的行動。安大略省長福特（Doug Ford）指示工作人員，將政府經營的酒類零售商店裡的美國產品下架。福特說，安大略省酒類管理委員會是全球最大的批發商之一，每年銷售約10億美元的美國酒類產品。

他說，安大略省下週也將對輸往明尼蘇達、密西根與紐約州、供應150萬美國家庭使用的電力課徵25%關稅。

多倫多披薩店老闆帕瑪蒂爾說，他不用美國產品，包括不將美國零售商Costco作為供應商，相對容易，並獲得社區的熱烈支持。他說，「我已經很久沒看過加拿大人如此團結了。這似乎是人人一致的立場」。

名流也加入這股潮流。上週在「週六夜現場」節目上扮演馬斯克的加拿大演員梅爾斯（Mike Myers）穿著一件寫有「加拿大不賣」（Canada is not for sale）的T恤，並向加拿大人分享另一訊息：他彎曲手臂，輕聲說著「抬起手肘（Elbows up）」，這個冰上曲棍球的用語表示，迎戰時刻到了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法