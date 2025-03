不是吃素的！川普讓加拿大團結 抵制美國貨成全民運動

川普對加拿大的關稅威脅,激發加拿大人的愛國情操。(路透)

2025/03/08 22:59

〔編譯魏國金/台北報導〕以義大利蕃茄取代加州蕃茄、用安大略與魁北克的肉類取代美國俄亥俄生產的辣味香腸,以氣泡水加入加拿大楓糖漿取代可口可樂,多倫多披薩店老闆帕瑪蒂爾(Graham Palmateer)告訴顧客:不再出售在美國生產,或美國公司製造的產品。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,今年1月底,當美國總統川普升高併吞加拿大的威脅,並透過關稅傷害其經濟之際,帕瑪蒂爾說,「真是夠了!我要這麼做」。

一種陌生情緒在通常溫文有禮的加拿大人之間醞釀:憤怒。

加拿大人取消赴美渡假行程,在運動賽事上對美國國歌報以噓聲。一些人如同帕瑪蒂爾,抵制美國產品。

這對數十年來與南方鄰國維持經濟緊密關聯的加拿大並不容易,去年兩國的貿易超過7600億美元。然而,川普將矛頭指向加拿大,讓這個國家出現罕見的團結時刻。僅在幾個月前,加拿大因公眾對總理杜魯道執政的失望達到臨界點,面臨政治危機。

川普的行為激起加拿大的愛國情操,隨著加拿大人支持本土品牌,以回應川普的威脅,經營線上目錄《加拿大製造》(Made in Canada)的羅博(Dylan Lobo)表示,近幾月的流量暴增,「我們加拿大人不會出來製造爭端,但這(川普的威脅)是對加拿大的攻擊」。

本週稍晚,川普宣布暫時取消對汽車以及北美自由貿易協議之下的產品關稅。但這兩個月來與川普在關稅問題上的來回交鋒,已對兩國關係造成無法逆轉的傷害。

卑詩省長艾比(David Eby)說,「關係已永遠改變了,我們兩邊有追溯數代的親人、朋友與關聯,我們深愛我們的美國親友,但加拿大人再也不會讓自己這麼依賴美國了」。

自今年1月重返白宮以來,川普一再威脅加拿大,甚至嘲諷杜魯道為「州長」,這打到加拿大的神經。安大略省、緊鄰美國底特律的溫莎市民利特克(John Liedtke)說,「我可以告訴你,加拿大人現在很沮喪、憤怒與失望,有人說『我絕不再踏到邊界另一端的土地了』」。

安大略省聖凱瑟琳市的退休護士高蒂爾(Nikki Gauthier)說,她聽到川普的關稅時,立刻被激怒,於是她拒用美國購物平台亞馬遜,轉向中國的Temu,她也會仔細查看雜貨店的產品標籤,優先購買加拿大產品,「如果沒有加拿大生菜,就尋找墨西哥生菜」。

加拿大官員也迅速回擊川普的行動。安大略省長福特(Doug Ford)指示工作人員,將政府經營的酒類零售商店裡的美國產品下架。福特說,安大略省酒類管理委員會是全球最大的批發商之一,每年銷售約10億美元的美國酒類產品。

他說,安大略省下週也將對輸往明尼蘇達、密西根與紐約州、供應150萬美國家庭使用的電力課徵25%關稅。

多倫多披薩店老闆帕瑪蒂爾說,他不用美國產品,包括不將美國零售商Costco作為供應商,相對容易,並獲得社區的熱烈支持。他說,「我已經很久沒看過加拿大人如此團結了。這似乎是人人一致的立場」。

名流也加入這股潮流。上週在「週六夜現場」節目上扮演馬斯克的加拿大演員梅爾斯(Mike Myers)穿著一件寫有「加拿大不賣」(Canada is not for sale)的T恤,並向加拿大人分享另一訊息:他彎曲手臂,輕聲說著「抬起手肘(Elbows up)」,這個冰上曲棍球的用語表示,迎戰時刻到了。

