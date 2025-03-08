無照酒駕撞死Uber外送員 台中洗車工吳叡旻聲押

吳叡旻無照酒駕又闖紅燈，撞死22歲外送員，台中地檢署聲請羈押。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/08 23:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市23歲洗車工吳叡旻，今天（8日）清晨3時許與朋友唱歌縱喝後，無照駕駛豐田阿法豪華休旅車，於西屯區疾駛闖紅燈，撞上22歲陳姓Uber外送員，陳男被撞飛慘死，吳男卻逃逸躲入家中，清晨5時許投案，宣稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，台中地檢署晚間依酒駕致死等3項罪名，有逃亡疑慮，向台中地院聲請羈押，法院漏夜裁定中。

台中市警局第六分局西屯派出所調查，洗車工吳男沒有考取駕照，今天清晨與朋友到KTV縱酒高歌後，從西屯區黎明路駕駛向朋友借得豐田阿法豪華休旅車（又稱阿爾法，Alphard），返回西屯區的住處途中，於西屯區黎明路與凱旋路口高速闖紅燈，撞上騎機車的陳姓Uber外送員。

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陳男當場被撞飛，機車與Uber箱撞翻，汽機車碎片散落滿地，吳男駕駛的阿法也受損嚴重，車頭、引擎蓋與擋風玻璃都嚴重破損，一面車牌還撞掉在現場，吳男驅車逃逸，回家躲起來，陳男被中市消防局救護車送至中港澄清醫院急救不治。

西屯所員警馳抵後，火速調閱監視器，又透過現場車牌找到車主（吳男的朋友），一邊找人，一邊請朋友勸吳男「不要再躲了」，僅約1個多小時，警方發現吳男把車棄置住處附近，吳男也於清晨5時許到西屯所投案，呼氣酒測濃度0.37毫克。

酒駕致死罪的法定刑度是3年至10年，中檢今天晚間以他涉嫌觸犯公共危險、肇事逃逸與酒駕致死罪，涉案重大且有逃亡等疑慮，向法院聲請羈押。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

肇事的豐田阿法豪華休旅車，車頭等處損毀。（記者張瑞楨攝）

吳叡旻酒駕撞死外送員，一面車牌還撞掉在現場。（記者張瑞楨翻攝）

肇事現場破碎汽機車零件散落一地。（記者張瑞楨翻攝）

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