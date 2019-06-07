雙門檻達標！長榮空服員取得罷工權

2019-06-07 14:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮空服員罷工在即，桃園市空服員職業工會今天上午9點半起進行罷工開票作業，下午2點開票結束，工會成員下午2點半將說明下一步行動。全體會員同意票共4038張、不同意106張、無效票16張，其中，長榮會員同意票為2949張、不同意票100張、無效票6張。工會全體會員同意票數過半、長榮會員同意票數已超過8成，雙門檻已達標，桃空職工已正式取得合法罷工權。

桃空職工5月13日起啟動罷工投票，選票分為「你是否同意工會發動罷工」、「你是否同意工會設置罷工糾察線」2張選票，投票6月6日截止，超過4000名工會會員參與投票，其中逾3000名長榮空服員投票。工會表示，工會會員總人數為5933人，須取得過半工會會員同意票數（2967人）及長榮空服員須超過8成同意票數（2621人）才有可能發動罷工。

工會秘書長鄭雅菱表示，開票過程分為唱票、監票和記票三個部分，全程有勞動部、桃園市勞動局人員和律師監票，合法且具正當性，預計開票作業至少要5到6個小時，至於何時啟動罷工要等開票作業結束才會說明。

關於長榮質疑此次合法性，鄭雅菱表示，票匭今天上午由律師陪同保全全程送來，且開票過程全程錄影，並有勞動部及桃園市桃動局人員陪同，具合法及正當性；按過往工會慣例也未邀請資方參與開票過程，且資方在開票現場紀錄會違反工會法第35條，對工會活動不當干預。

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