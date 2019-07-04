工會控拿和平協議秋後算帳 長榮反批：又要罷工又要獎勵

2019-07-04 22:42

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空勞資雙方昨天就第2次協商共識部分進行文字確認，桃園市空服員職業工會今天說，同意接受對等的和平義務、離島航線不罷工等條件，但也質疑長榮拿和平協議，行秋後算帳之實。長榮今天則表示，希望桃空職工正視長榮航空3項訴求，包括不霸凌未加入工會員工、盡快歸還組員三寶，同時也譴責工會又要罷工又要分享獎勵心態。

長榮航空表示，過往跟桃空職工20次團協協商過程中，早已提出包含反霸凌、離島航線不得罷工以及訂定罷工預告期等3項訴求進行協商，但桃空職工極盡推託、反對之詞而不願同意。此次桃空職工發起罷工行動，造成旅客不便、社會不安、員工承受重大心理壓力，長榮航空為了維持公共利益及保護員工遠離霸凌的決心，因此除了善意回應桃空職工的罷工訴求，也重申要求桃空職工正視公司3項訴求。

長榮第1項訴求為保護員工反職場霸凌，保護消費者需有公益性條款。長榮航空表示，長榮認同勞動權益的提升是公司永續經營的基石，也致力於提供給員工一個舒適、安穩的職場環境，因此堅持將反霸凌條款落實於團體協約之中，希望桃空職工在團協中承諾，不因員工是否加入桃空職工，而有任何霸凌、歧視、貶抑或其他違法及不當之言行。

長榮航空痛批，隸屬桃園市產業總工會旗下的桃空職工3年內罷工2次，以極大化犧牲旅客權益來成全工會自身利益，造成社會動盪，長榮航空無法苟同，且罷工不應該忽視公眾利益，所以必須要有公益性條款。

因此，長榮航空除了要求桃空職工考量離島航線具有高度公益性而絕對不得罷工之外，也應在日後給予公司及主管機關合理的罷工預告通知，以確保無辜旅客權益。

長榮第2項訴求為呼籲工會盡快歸還組員三寶。長榮航空表示，長榮空服員已紛紛表明願意回到工作崗位，也多次透過各種方式希望能盡快取回三寶，但是桃空職工再三以程序問題拖延阻攔，甚至以言語威嚇空服員重辦護照可能觸法、不排除提告空服員，並以不實的言論一再欺騙空服員，也蒙蔽社會大眾；呼籲桃空職工應該坦然面對以及尊重空服員取回三寶的心聲，同時也希望司法單位對此行為進行瞭解是否有違法情事。

長榮航空第3項訴求為公司承諾不秋後算帳，不過也譴責桃空職工還要分享員工獎勵。長榮航空表示，桃空職工要求公司將參與罷工會員的權益恢復至罷工前的狀態，尤其是要求撤回5月8日發布關於暫停調薪、發放年終獎金及優待機票使用的公告。基於對罷工期間堅守崗位之空地勤人員的獎勵承諾，無法應允，並且無法認同桃空職工將這種「既要罷工，又要分享執勤人員之獎勵」的要求，還抹黑為公司秋後算帳的手段。

長榮航空表示，即便如此，長榮航空與桃空職工於7月2日協商時，仍釋出善意，同意在罷工結束後2個月內，對於罷工期間雖參與罷工但陸續歸隊服勤的空服員，另行開會討論依其年度服勤的貢獻度，適度給予優待機票獎勵。此外，調薪與年終獎金之發放也會視公司年度獲利與員工貢獻度合理評估，因此嚴重譴責桃空職工利用秋後算帳的假議題，來拖延團協簽訂及罷工落幕。

長榮航空也表示，無法容忍桃空職工每次在協商後，即對長榮航空進行抹黑，讓長榮航空屢次蒙受不白之冤，因此呼籲桃空職工如果有誠意讓罷工落幕，應該在雙方有一定的共識後，再行協商才有實益，否則只是一再博得版面與浪費社會資源，對爭議之解決並無實質意義。

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