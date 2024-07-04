獨家》才談資產回台受阻 台商盧泓傑中國收帳疑「被意外」死亡

台商盧泓傑上月回中國突因「意外」死亡隨即被火化。（博物館網頁、親友提供；本報合成）

2024/07/04 18:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國四川成都烏木藝術博物館，是世界上第一個致力於烏木文化研究、烏木發掘、保護、烏木創作與收藏的非營利博物館，由老家在屏東鵝鑾鼻的台商盧泓傑創立，但他的兒子兩年前過世後，年初返台提及將資產轉移回台的困難，沒想到上月回中國突因「意外」死亡隨即被火化，過程令台灣親友感到疑點重重。

在四川設烏木藝術博物館

「才說要回中國收帳，就突然『意外』死亡？」早年在中國就熟識盧泓傑的許先生說，盧泓傑娶了中國妻子後，從二○○○年就在中國鑽研烏木，已經是業界權威，很難相信會因為平凡的吊掛烏木作業「被壓死」，而且六月二十一日死亡，二十四日就完成火化，龐大國寶級烏木資產恐充公，實在令人懷疑有問題。

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許先生提到，盧泓傑在中國的烏木產業價值難以估計，還有許多產業及業務資產，但因準備接班的兒子兩年前突然過世，三、四月間返台時，就苦惱提到不知如何將部分資產轉移回到台灣，兩人都在微信上聯繫，沒想到月初就聽到他意外過世噩耗。

死亡隨即火化 台灣親友感到疑點重重

盧泓傑堂侄女、屏縣議員盧玟欣也提到，叔叔農曆年間返台曾提到，急著想要把一輩子蒐集的部份文物及資產帶回台灣，但苦無管道且對岸相當鴨霸，常被欺壓且擔心一生心血全都充公，沒想到還沒找到方法就離世。

「只能說危邦不入！」一名曾在中國經商人士透露，中國人治大於法治，要能順利將資金、資產合法從中國境內匯出，必須當初在取得土地時的交易憑證合約與相關程序都合法與完整等，但現實狀況是很多台商早年投資時，有五花八門的經營方式，最後能「保命裸退」已經是祖上有德，像盧泓傑這樣的悲劇，不會是第一個，更不是最後一個。

中國四川成都烏木藝術博物館位於都江堰，是台商盧泓傑傾畢生之精力，二○○○年十二月創辦首家以研究烏木文化推廣的大型專題博物館，也是成都市科普教育基地，博物館收藏上千件作品，包括特級作品三件，一級级作品三十五件，二級作品三百五十六件，號稱藏品價值利於世界之巔。

台商盧泓傑老家在鵝鑾鼻。（親友提供）

台商盧泓傑突的微信突發出死訊。（親友提供）

成都烏木藝術博物館是盧泓傑一生心血。（博物館網頁http://www.cdwumu.com/about_140.html）

成都烏木藝術博物館內珍貴的烏木藝術。（博物館網頁http://www.cdwumu.com/about_140.html）

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