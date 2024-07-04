世界首例黑䱛放流 東港知名「月子魚」秘辛曝光

水試所培育的黑加網。（東港區漁會提供）

2024/07/04 06:16

首次上稿 07-03 22:00

更新時間 07-04 06:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕俗稱「黑加網」的黑䱛因肉質鮮嫰滋補美味，是產婦坐月子最上選，也是屏東縣東港在地知名漁產；農業部水試所成功培育出黑加網魚幼苗，成為全球首例後，東港水試所更安排到東港鎮海公園，放流首批種魚300尾和3萬尾紅衫，增加海中種源。

請繼續往下閱讀...

水試所公開「黑加網」種魚盧山真面目，總所所長張錦宜表示，黑䱛（黑加網魚）今年3到5月種魚成功自行產卵，目前已長成10公分以上幼魚，是世界首批在人工環境下，自然產卵所培育魚苗，即將進入量產。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，黑加網又叫「黑口」、「黑喉」，目前黑加網魚產地全年平均價約落在每公斤400到700元間，市價大尾1斤約1000元上下，東港拖網和蝦仔拖漁船，每天各分下午、凌晨2時左右出海捕撈並販售的當日鮮魚貨，近年來台灣沿近海漁獲量明顯下降，東港漁民們亦反應捕撈到的黑口數量不多，見證放流的她是盛讚水試所培育成果獨步全球，增裕東港在地漁業資源，改善漁民收入。

總所長張錦宜指出，水試所已連續3年於沿近海域進行黑䱛魚苗放流，並啟動資源復育計畫，結合海洋漁業與養殖專業人員組成研究團隊，掌握了黑䱛漁場及相關的生物學資訊，於深海漁場採集優質野生種魚進行減壓蓄養，今年3到5月於種魚池自行產卵，由研究人員蒐集觀察受精狀況並進行孵化與培育。經過3個月的培育，目前已長成10公分以上的幼魚，放流的黑䱛幼魚為世界首批在人工環境下，自然產卵所培育的魚苗，代表黑䱛培育技術即將進入量產階段，豎立新里程碑。

東港區漁會指出，黑䱛（Atrobucca nibe），屬石首魚科（Sciaenidae）之一種，主要棲息水深位於140到200公尺之間，為台灣沿近海域常見魚種，屬台灣十大好魚之一，最大體長可達45公分。黑䱛之經濟價值及食用價值極高，釣具類捕獲之狀態良好大型個體，甚至有每公斤近千元的價格。在東港本地乃耳熟能詳的產後或術後調理身體滋補海鮮，有東港人的月子魚之稱。

水產試驗所資源復育計畫，以沿近海常見高經濟價值魚種為目標逐年擬定培育方針，近年來已陸續完成包含黑䱛、康式馬加鰆（土魠）、鬼頭刀、密點少棘胡椒鯛及赤鯥等魚種，在人工環境下繁養殖技術開發，並持續增加物種，期許透過穩定的魚苗生產技術以支援海域放流，減緩野生環境下的漁撈壓力，增裕天然資源，並厚植養殖潛能，提供國人優質魚類蛋白質來源。

水試所和在地小學、漁會等，到鎮海公園放流種魚及魚苗。（東港區漁會提供）

水試所培育黑加網。（東港區漁會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法