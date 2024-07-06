獨家》痛心！白頭翁「餵綠繡眼幼鳥」悲劇收場 鳥巢疑遭破壞落地.. 幼鳥下落不明

白頭翁發揮大愛餵食綠繡眼幼鳥，令人感動稱奇。（拍鳥俱樂部王清標提供）

2024/07/06 23:42

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獨家》奇！白頭翁「餵綠繡眼幼鳥」畫面曝 母愛魂爆發有洋蔥

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市衛武營都會公園一隻白頭翁母愛魂爆發，日前自己的鳥巢遭雷陣雨摧毀後，竟餵食一旁鳥巢的3隻綠繡眼幼鳥，昨天其中1隻綠繡眼幼鳥長大離巢，不料今天卻被發現該鳥巢疑遭破壞落地，另2隻幼鳥下落不明，白頭翁與綠繡眼親鳥傷心飛離，令人痛心。

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台灣野鳥保育協會副祕書長黃蜀婷促市府加裝監視器、攝影機，維護鳥類育雛安全，民眾也能線上觀察生態，避免公園成為獵場。

白頭翁在衛武營都會公園築巢育雛，但鳥巢日前遭午後雷陣雨摧毀，幼鳥也被無情風雨打落，令鳥友們不捨。不過，白頭翁發現，附近綠繡眼幼鳥嗷嗷待哺，激發出母愛天性，竟趁綠繡眼親鳥外出覓食之際，幫忙餵食鄰居的3隻綠繡幼鳥，連幼鳥糞囊也食取清理，以躲避天敵襲擾，還協助驅趕入侵者，就算被綠繡眼親鳥驅趕，白頭翁還是樂此不疲，堅持餵食綠繡眼幼鳥。

鳥友稱讚白頭翁敦親睦鄰發揮大愛，令人感動又嘖嘖稱奇！民眾每天到公園運動，對於白頭翁大愛行為稱讚不已，關注綠繡眼寶寶生態，甚至有鳥友從台北南下拍攝記錄感人畫面。

而白頭翁餵食的3隻綠繡眼幼鳥，昨有1隻幼鳥已長大離巢，尚有2隻幼鳥即將離巢，不料今天被人發現鳥巢疑遭破壞掉落地面，2隻幼鳥下落不明，白頭翁與綠繡眼親鳥傷心飛離。

正值鳥類繁殖季節，鳥友通報市府有不肖業者把衛武營都會公園當成獵場，捕捉綠繡眼等鳥類，到網路、社群等買賣，希望市府重視，嚴加查緝不法，避免鳥類育雛遭到盜獵。

台灣野鳥保育協會副祕書長黃蜀婷促市府針對出入口等重要地點，應裝設監視器，尤其是鳥類繁殖季節，裝設針孔攝影機，維護鳥類育雛安全，民眾也能線上觀察生態，搭配市府加強查緝，杜絕公園成為獵場。

公園處表示，如有珍稀鳥類會依鳥會建議圍設警示設施，避免人類過度干擾，並與鳥會一起巡守。綠繡眼鳥巢今被人發現掉落地上，原因尚待查明，將與農業局及鳥會研商維護鳥類棲息環境。

農業局與警方合作查緝非法獵捕鳥類，包括拆除非法大型鳥網、誘捕籠捕捉綠繡眼，並請公園處加強巡查、排除捕獵器具，將與公園處合作加強巡檢。

此外，綠繡眼雖非保育類動物，但因叫聲好聽，經常遭到人為捕捉，農業局強調仍受野保法規範，民眾私自捕捉野生動物、私架鳥網或籠具捕捉鳥類，均違反野保法規定，經查獲可開罰6萬至30萬元。

農業局說，民眾若捕捉保育類鳥類如黃鸝、領角鶚、台灣畫眉等，更須面臨6個月至5年有期徙刑，得併科20萬至100萬元罰金，呼籲民眾勿干擾、勿傷害，維護鳥類生態。

綠繡眼的鳥巢疑遭破壞掉落地面，2幼鳥下落不明。（記者陳文嬋攝）

綠繡眼的鳥巢疑遭破壞掉落地面，2幼鳥下落不明。（記者陳文嬋攝）

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