07/04 各報重點新聞一覽

澎湖漁船「大進滿八十八號」，遭中國海警船靠近強行登檢扣押，船隻被押回福建的圍頭港。（圖：澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

2024/07/04 06:34

自由時報

澎湖漁船遭中國海警押走 陸委會促中 速釋放我方人船

澎湖漁船「大進滿八十八號」二日在金門外海越界進入中國領海捕小管，遭中國海警船靠近強行登檢扣押，船隻被押回福建的圍頭港。陸委會昨呼籲，希望中共主管部門在釐清原因後，儘速依有關規定與程序釋放我方人船，並確保人員平安。

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自爆偷帶台灣紅龍果回越南種 民眾黨立委麥玉珍涉違法輸出種苗

民眾黨立委麥玉珍昨天出席紅龍果外銷日本記者會時公開說，她家在越南有十甲土地種植咖啡、水果等作物，她來台吃到美味紅肉紅龍果，曾切成幾段包在行李中，偷偷帶回越南種植。此言引發譁然，農業部長陳駿季說，請民眾不要輕易把台灣種苗輸到其他國家，以確保台灣水果優勢。

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租地堆廢棄物 狠賺近億黑心錢

桃園市千弘環保有限公司負責人邱福均涉嫌收受廢塑膠等廢棄物，卻未依法進行再利用，並從二○二一年起，勾結其他廠商，承租廠房、土地後堆置廢棄物，體積達一萬三二四立方公尺，總重逾三七五八公噸，獲利九八六五萬餘元，桃園地檢署昨天偵結，依違反廢棄物清理法、詐欺取財等罪嫌，將邱男等五人與千弘等三家公司提起公訴。

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聯合報

澎湖漁船越界捕撈遭陸扣留 我促釐清盡速釋放人船

澎湖籍漁船「大進滿八十八號」前晚在金門東北角海域捕撈小管，因趨近大陸「領海基線」，遭中共海警船強行登檢後帶回調查；據了解，洪姓船長等五人遭陸方指控違反「非法捕撈水產品罪」，遭刑事拘留在泉州海警局晉江工作站，近日移至石獅偵辦問訊。

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美學者：美須強化台灣防衛韌性 鼓勵兩岸對話

美國「外交事務」期刊二日刊登華府兩岸學者葛來儀與林碧瑩的聯名文章，呼籲美國政府必須強化台灣防衛韌性，鼓勵兩岸對話並建立可信賴的背後溝通管道，避免發生衝突。文中還說，美國應私下向中方官員承認，賴清德總統就職演說的調性和內容偏離了幾位前任總統，但沒有證據顯示賴總統計畫實施破壞穩定的措施。

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中國時報

府院：我漁船闖陸休漁水域

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚遭大陸海警船登檢扣至福建泉州圍頭港，經一夜密集討論後，府院與海巡署3日口徑一致表示，該案是台灣漁船闖入休漁期的陸方水域作業，因此遭陸方執法。海巡署副署長謝慶欽昨日要求，盼陸方盡速說明登檢原因，並依程序放船放人。學者解析指出，賴政府強調我方漁船越界被抓，顯示賴政府有所忌憚，擔心中共的態度。

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美學者：賴政府無導致台海不穩定手段

華府兩岸學者葛來儀與林碧瑩2日發表聯名文章，呼籲美國政府鼓勵兩岸對話，私下建立可信賴的溝通管道，避免發生衝突，美方官員也必須對北京強調，賴清德總統在談話和實際行動上的區別，並告訴台北需採取務實的兩岸政策。

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民眾黨立委麥玉珍（右2）昨出席紅龍果外銷日本記者會時，自爆曾偷帶台灣紅龍果回越南種植。（記者歐素美攝）

千弘環保有限公司負責人邱福均涉嫌承租土地違法堆置廢棄物。（警方提供）

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