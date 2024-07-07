洞庭湖潰堤第二道防線告急！中國官方先「堵嘴」文件瘋傳

中國洞庭湖5日潰堤，當局正封堵決堤口，加強第二道防線。（圖擷取自央視）

2024/07/07 08:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省洞庭湖週五（5日）突然潰堤，不到24小時，決口擴大到226公尺，逾5000人連夜緊急撤離，當局正封堵決堤口，加強第二道防線，不過傳出第二道防線也告急。中國官方稱無人員傷亡通報，但也傳出當局要求民眾「封口」，不要對媒體發表談話，引發熱議。

中媒報導，湖南省岳陽市防汛抗旱指揮部透露，5日湖南華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防潰堤，截至6日20時，226公尺的決口僅封堵66公尺，封堵工作還在進行中。累計調集3000餘名救援人員，籌措塊石、碎石料等10萬方，目前轉移5755人，當局表示，初步預計6-7天內能完成決堤口封堵。

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自團洲垸一線大堤潰決後，當局緊急加固「第二道防線」。專家表示，跟封堵決口相比，加強第二道防線尤顯迫切。「第二道防線」是離決口約兩公里處的錢團間堤，橫亙在團洲垸和錢南垸之間、長約14.3公里的間堤，不讓洪水繼續肆虐，淹沒隔壁的錢南垸，就必須盡快加固這道土堤。

中國官方宣稱「無人員傷亡」，不過網上有消息傳出，最少6萬人逃離，估計初期最少造成上千人罹難。而發生潰堤的華容縣，卻傳出要求民眾不得對外發布訊息，一則華容縣防汛抗旱指揮部文件流出，要求全縣公職人員取消休假，禁止個人對外發布信息，具體信息以官方通稿為準。對此許多網友紛紛熱議「擋水不行，擋消息還是挺在行的」、「上個月的大水都不在乎了！這個洞庭湖也差不多沒人關心」，也有人諷刺「不怕，再多的水，除以14億根本不算什麼......」。

中國洞庭湖5日潰堤，當局正封堵決堤口。（圖擷取自央視）

華容縣防汛抗旱指揮部文件，要求全縣公職人員取消休假，禁止個人對外發布信息。（圖擷取自X）

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