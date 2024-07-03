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07/03 各報重點新聞一覽

美國國務卿布林肯一日在華府智庫「布魯金斯研究所」發表談話指出，美國不會同意中國主導世界軍事、經濟和外交，將積極競爭。（法新社）

美國國務卿布林肯一日在華府智庫「布魯金斯研究所」發表談話指出，美國不會同意中國主導世界軍事、經濟和外交，將積極競爭。（法新社）

2024/07/03 06:42

自由時報

布林肯：不同意中國主導國際體系

美國國務卿布林肯一日在華府智庫「布魯金斯研究所」發表談話指出，中國對世界的願景與美國和其他許多國家不同，美國不會同意中國主導世界軍事、經濟和外交，將積極競爭。

詳見布林肯：不同意中國主導國際體系

澎湖漁船金門外海越界作業 中國海警強行登船帶回中國

澎湖漁船「大進滿八十八號」昨晚八點多在金門外海，進入中國領海後越界捕魚，中國海警船隨即靠近，拍照後強行登檢，海巡署派兩艘海巡艇趕往救援，一度與七艘中國海警船對峙。據了解，「大」船及船上六人深夜已被帶往中國福建圍頭港。

詳見澎湖漁船金門外海越界作業 中國海警強行登船帶回中國

專搞人頭公司帳戶 竹聯幫助詐團行騙3600萬

竹聯幫龍堂黃姓成員開設管理顧問公司，以可以幫年輕人申辦「青年創業貸款」的話術，吸引需要資金的民眾交出個資，實則黃男拿著這些個資成立人頭公司、申辦公司帳戶，起初以為可以申辦創業貸款的青年，結果大都成了帳戶人頭，其帳戶也被假投資詐騙集團用於詐害民眾、得手三千六百多萬元；警方循線逮捕黃男等十四人，檢警聲請扣押相關人帳戶存款約兩千多萬元獲准。

詳見專搞人頭公司帳戶 竹聯幫助詐團行騙3600萬

聯合報

卓揆確保2030年前不缺電 經長稱跳電已減7成…挨批瞎說

賴政府上台後，能源政策備受矚目。國民黨立委鄭正鈐昨天質詢，台灣未來十年會不會缺電？行政院長卓榮泰答詢表示，政府在二○三○年前有充裕的準備，未來還有新的電廠會增加，但仍要看電廠建設速度，至少能確保二○三○前不缺電。卓揆也提到，核三仍會除役，如果立法院要修法，希望討論好核安問題。

詳見卓揆確保2030年前不缺電 經長稱跳電已減7成…挨批瞎說

不明原因遭登檢 陸海警強行帶走澎湖漁船

澎湖籍漁船大進滿八十八號昨晚在金門東北角海域捕撈小管，因不明原因遭中共海警船逼近、強行登檢帶走，鄰近作業漁船透過無線電爭相走告，引起漁民議論與恐慌；海巡署獲報雖立刻派遣三艘艦「護漁」，但不敵對方七艘海警船，任由我漁船被帶回福建圍頭港。

詳見不明原因遭登檢 陸海警強行帶走澎湖漁船

中國時報

澎湖漁船遭陸海警登檢押到泉州

兩岸情勢升溫！大陸籍漁船6月23日越界在澎湖外海作業，遭我方扣船帶回偵辦後，2日晚間傳出，澎湖漁船76.68噸的「大進滿88號」在金門北碇島附近海域作業時，遭陸方7艘海警船靠近蒐證，同時將船帶回大陸福建偵辦，儘管海巡署派出2艘巡防艇馳援仍未果，海巡署呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，盡速釋放「大」船人船。因船上有3名印尼漁工，這是兩岸漁事糾紛首次涉及第三國。

詳見澎湖漁船遭陸海警登檢押到泉州

啟動國會調查 在野三箭查弊

國會改革法案生效後，藍白聯手瞄準民進黨過去8年執政弊案，將對鏡電視、超思進口蛋、國發基金等3案動用調查權。國民黨3日祭出甲動，成立鏡電視調查小組，不排除開聽證會，將過去被以機密為由遮掩的發照過程攤在陽光下。鏡電視發照過程充滿爭議，創辦人裴偉對股東稱，發照是「總統（蔡英文）的旨意」，府院黨高層遭疑以政治力介入通傳會（NCC）審照。立法院交通委員會3月曾成立鏡電視調閱小組，但向NCC索取資料，屢次碰壁。

詳見啟動國會調查 在野三箭查弊

澎湖西嶼竹灣大進滿八十八號漁船，昨在金門外海作業遭中國海警船硬帶回中國。（民眾提供）

澎湖西嶼竹灣大進滿八十八號漁船，昨在金門外海作業遭中國海警船硬帶回中國。（民眾提供）

警方查扣人頭公司申登資料、存摺、手機等證物。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣人頭公司申登資料、存摺、手機等證物。（記者王冠仁翻攝）

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