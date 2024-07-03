專搞人頭公司帳戶 竹聯幫助詐團行騙3600萬

警方查扣人頭公司申登資料、存摺、手機等證物。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/03 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕竹聯幫龍堂黃姓成員開設管理顧問公司，以可以幫年輕人申辦「青年創業貸款」的話術，吸引需要資金的民眾交出個資，實則黃男拿著這些個資成立人頭公司、申辦公司帳戶，起初以為可以申辦創業貸款的青年，結果大都成了帳戶人頭，其帳戶也被假投資詐騙集團用於詐害民眾、得手三千六百多萬元；警方循線逮捕黃男等十四人，檢警聲請扣押相關人帳戶存款約兩千多萬元獲准。

青年創業辦貸款 卻成帳戶人頭

警方調查，卅五歲黃男在新北市板橋區設立管理顧問公司，並由趙姓業務在網路上投放廣告，吸引欠缺資金的民眾上門，告知先協助他們成立公司、申辦公司帳戶後，即可申請青年創業貸款。

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黃男等人若申貸成功，就以相關手續都是管理顧問公司經手為由，吞走四成款項；若申貸不成，就說「沒貸款有公司也沒用」，要申貸者將公司賣出，再依比例分錢。

黃同時勾結詐騙集團，將申貸失敗的公司帳戶，以每個十二萬至十五萬元轉給詐團當人頭帳戶，該詐團在網路上張貼投資股票廣告，上當的民眾匯款至人頭帳戶後，隨即將該些款項洗錢轉走。

至少30民眾受害 警逮14嫌送辦

台北市刑警大隊日前發動四波搜索，逮捕黃、趙及詐團車手、車手頭等十四人，查出黃男成立近卅家人頭公司，流入詐團手中的人頭帳戶，一年多來詐騙卅位民眾、財損三千六百多萬元；黃、趙等集團核心份子均否認不法，仍被依詐欺等罪移送法辦。

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