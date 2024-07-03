澎湖漁船金門外海越界作業 中國海警強行登船帶回中國

澎湖西嶼竹灣大進滿八十八號漁船，昨在金門外海作業遭中國海警船硬帶回中國。（民眾提供）

2024/07/03 05:30

〔記者劉禹慶、邱俊福／綜合報導〕澎湖漁船「大進滿八十八號」昨晚八點多在金門外海，進入中國領海後越界捕魚，中國海警船隨即靠近，拍照後強行登檢，海巡署派兩艘海巡艇趕往救援，一度與七艘中國海警船對峙。據了解，「大」船及船上六人深夜已被帶往中國福建圍頭港。

6船員連船 被帶往福建圍頭港

海巡署表示，漁船被登檢位置距中國晉江十一．二浬，且為中國伏季休漁期間，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調中方，並呼籲中方勿政治操作，損害兩岸關係，儘速釋放我方人船。

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昨晚八點十四分，海巡署接獲澎湖籍「大」船船主報案，其於金門料羅港東北東方廿三．七浬（限制水域外十七．五浬、中線以西廿五浬），遭兩艘中國海警船登檢扣押。

海巡緊急應處 派艦艇攔截未果

據了解，「大」船昨晚八點十分在金門東北角海域捕撈小管，船上除了洪姓船長，還有五名印尼外勞，兩艘中國海警船突然靠近拍照，強行登檢，連船帶人直接拉回中國。鄰近海域有數十艘澎湖漁船作業，見狀心驚膽戰，同時有其他中國海警船持續跟監其他澎湖漁船。

海巡署昨據報後，署長張忠龍馬上在署部成立應變指揮中心，指示調派線上能應處的兩艘海巡艇前往攔截，抵達現場時，發現有三艘中國海警船控制「大」船，另有四艘海警船和我方海巡艇對峙，我方也加派另艘海巡艇漏夜趕赴支援，周旋長達五十分鐘。

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