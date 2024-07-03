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布林肯：不同意中國主導國際體系

美國國務卿布林肯一日在華府智庫「布魯金斯研究所」發表談話指出，美國不會同意中國主導世界軍事、經濟和外交，將積極競爭。（法新社）

美國國務卿布林肯一日在華府智庫「布魯金斯研究所」發表談話指出，美國不會同意中國主導世界軍事、經濟和外交，將積極競爭。（法新社）

2024/07/03 05:30

盼結盟歐亞夥伴 應對中俄威脅

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯一日在華府智庫「布魯金斯研究所」發表談話指出，中國對世界的願景與美國和其他許多國家不同，美國不會同意中國主導世界軍事、經濟和外交，將積極競爭。

布林肯指出，中國希望在未來幾十年裡，成為國際體系中軍事、經濟、外交層面的主導和領先國家，中國對世界的願景與美國和其他許多國家不同，「我們不同意，我們將非常積極地競爭，以確保未來能由我們來塑造」。

批北京暗中支持俄國 提供對烏戰爭所需資源

他進一步提到，中國和俄國的關係對歐洲產生深遠影響，北京暗中支持俄國國防工業，不是直接提供武器，而是提供維持對烏戰爭所需資源。俄國進口的機床有七成來自中國，微電子產品更有九成來自中國；因此，即使被制裁和出口管制，俄國仍可大規模生產坦克、彈藥和飛彈。

中國正助長歐洲冷戰結束後最大的安全威脅，這促使歐洲和亞洲夥伴均意識到，兩地的挑戰與自己切身相關。北大西洋公約組織（NATO）去年和日本首相岸田文雄就烏俄戰爭發表聯合聲明時就直言，「今天發生在歐洲的事情，明天可能發生在亞洲」，放任一個地方的侵略行徑，就會引發其他地方的侵略行動，不僅是中俄，俄國與北韓、伊朗的關係皆是如此。

美國希望打破歐洲和亞洲夥伴之間的隔閡，廣泛地與各國和夥伴展開合作，創建一個能組成不同規模、形式的強大聯盟，應對各國的問題和挑戰。布林肯表示，北約正採取行動，確保在需要且重要的地方建立正當的防禦。本月九至十一日在華府舉行的北約峰會，即邀請日本、南韓、澳洲和紐西蘭等國參加。

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