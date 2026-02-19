到場力挺！軍眷媽媽舉牌「支持軍購」 賴清德回應了

總統賴清德昨下午到雲林斗六長和宮參拜祈福及發送福袋，現場一位女子高舉著手寫「總統加油，軍眷媽媽94（就是）支持台灣軍購」的紙板，表達對總統賴清德的支持。（圖擷取自賴清德IG）

藍、白在立法院10度聯手，封殺1.25兆國防特別預算，引發國人關注。總統賴清德昨（18）日到雲林斗六長和宮參拜，現場1位軍眷媽媽舉牌支持軍購，賴清德也在IG特別PO出相關照片表達感謝。

總統賴清德昨下午到雲林斗六長和宮參拜祈福及發送福袋，現場1位女子高舉著手寫「總統加油，軍眷媽媽94（就是）支持台灣軍購」的紙板，表達對總統賴清德的支持。賴清德事後也在IG限時動態上PO出相關照片表示：「謝謝你們一家共同站在第一線守護台灣安全，政府也會繼續保護台灣、照顧國軍弟兄姊妹。」

賴清德去年提出8年共1.25兆國防特別預算，但在立法院持續遭到藍、白聯手阻擋，直到美國跨黨派37名國會議員聯手致函立法院長韓國瑜及在野黨主席，表達嚴正關切，韓國瑜才回應，將積極協助各黨團間的溝通與協調，審慎審議相關議案；立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。

