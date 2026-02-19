為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美伊談判破局邊緣？川普顧問曝：開戰機率高達90％

    2026/02/19 09:06 即時新聞／綜合報導
    川普顧問透露，美國在幾週內採取軍事行動的可能性高達90%。圖為已經部署在阿拉伯海的美國航空母艦「林肯號」。（歐新社）

    川普顧問透露，美國在幾週內採取軍事行動的可能性高達90%。圖為已經部署在阿拉伯海的美國航空母艦「林肯號」。（歐新社）

    美伊在日內瓦的談判進入關鍵階段，不過雙方分歧依然很大，美國副總統范斯（JD Vance）表示，川普總統所劃定的一些紅線，伊朗仍不願意接受，1位川普顧問透露，美國在幾週內採取軍事行動的可能性高達90%。

    美國新聞網站Axios報導，沒有證據顯示美伊外交談判即將取得突破，戰爭恐迫在眉睫；1位川普顧問表示：「老闆已經忍無可忍了。他身邊有些人警告他不要與伊朗開戰，但我認為未來幾週內，發生軍事衝突的可能性高達90%。」

    若美國發動軍事行動，消息人士指出，很可能是一場大規模、持續數週的戰役，看起來更像是一場全面戰爭，而不是上個月在委內瑞拉的精準打擊行動。

    而且以色列也將參戰，據2名以色列官員透露，以色列政府正在為幾天內爆發戰爭做準備，以國政府正在推動一項旨在推翻伊朗政權，以及打擊伊朗核計畫和飛彈計畫的極端方案。

    報導指出，這場戰爭勢必對整個地區造成劇烈衝擊，並對川普總統剩餘的3年任期產生重大影響。

