    首頁 > 生活

    跟長輩道別！女離婚7年前夫祖先頻託夢 神明認證要「辭祖」

    2026/03/13 20:34 記者陳鳳麗／南投報導
    南投草屯惠德宮奉祀城隍爺，網友建議離婚多年的女子，下載離緣辭祖疏文，向城隍爺稟告，請其做主就完成。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣有離婚7年的女子，近來多次夢見前夫家的祖先要她「辭祖」，經請示自家供奉的神明，也告知「對方有來找」，只好來詢問如何辭祖。有網友建議不用放心上，也有網友認為照做比較心安，只要上網下載辭祖疏文，到有奉祀城隍的宮廟稟報，請其做主即完成。

    該名女子是在「草屯人」臉書社團貼文指出，已離婚7年了，最近已數度夢見前夫家的祖先在夢中要她「辭祖」，因為離婚多年，原本不想理會這個奇怪的夢，但因為夢見好幾次同樣的內容，感覺怪怪的，因此也擲筊請示自家供奉的神明和祖先，神明也指示要「辭祖」，因為「對方有來找」。

    該名女網友在臉書社團詢問「草屯惠德宮有在辭祖嗎？」也希望網友教她該怎麼做。該貼文引來很多網友關注，有一派認為「都離婚離開夫家7年，根本不用在意要不要辭祖！」「在別的平台曾看到有人回應有辭祖也沒比較順利！」也有人說「夢境跟現實是相反的，因此別在意」。

    有一派則不懂「為何前夫家祖先有此執念？」有網友認為「因為都是這位前媳婦在準備飯菜祭祖」，也有網友說「結婚有拜夫家祖先，有經過祖先認證的，離婚自然要辭行」。

    有不少網友鼓勵照做求心安，有人更提供有離緣辭祖疏文的網站連結，建議該女子上網下載疏文填寫，再到像草屯惠德宮等有供奉城隍爺的宮廟，準備水果等供品，向城隍唸該疏文，請其做主，如此就完成「辭祖」，之後便可寬心。

    ☆民俗說法僅供參考☆

    離婚7年的女網友在臉書社團詢問如何辭祖，因多次夢到前夫家祖先多次來找。（圖擷自「草屯人」臉書社團）

