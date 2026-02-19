國道估今日較昨多3.7百萬車公里 西部南向盡量12:00後出發

今大年初三國道湧現走春車潮，交通部高公局預估國道車流，北部區域北向多路段已車多。（圖由高公局提供）

今天（19日）大年初三邁入春節連假第6天，傳統昨日回娘家後，今日各地湧現走春潮，交通部高速公路局統計，國道全線在昨日已有130.3百萬車公里，是平日的1.4倍，今天預估可達134百萬車公里，目前全國道路況除國5南向南港系統至石碇車多外，其餘路段大致正常；已實施部分國道匝道封閉與高乘載管制。

高公局統計，初二全日交通量為130.3百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為平日1.3倍，昨日國1、國3部分塞車路段到昨晚8點才疏解，而國5北向宜蘭至頭份，更是塞到深夜12時才完全疏解。

今初三走春潮，高公局則預估，今日交通量為135百萬車公里，統計今日0到5點交通量已有8.8百萬車公里，為年平均平日的2.2倍；目前國道路況除了國5南向的南港系統至石碇車流較多之外，其餘路段大致正常，截至上午7點，交通量為14.4百萬車公里。

高公局預判今日上午重點壅塞路段，有南向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城。北向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國5宜蘭-坪林。東/西向：國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統。

高公局建議，西部國道南向盡量12時後出發，國5南向17時後出發；另西部國道北向，建議南部地區於9點前出發，中部地區12時前出發，國5北向建議9時前出發，節省寶貴時間。

為控管車流，高公局仍持續祭出疏導措施，包含下列時段封閉部分匝道：5到12時國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；10到18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12時到深夜0點國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

另外，13到18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口，皆實施高乘載管制。

大年初三走春，交通部高公局預估中部區域如國3、國4、國6等路段車流量。（圖由高公局提供）

大年初三走春潮，交通部高公局估計南部國道部分路段車流量，南向的國10鼎金到燕巢系統估計上午車多。（圖由高公局提供）

高公局提醒民眾，車輛上國道前，請檢查6燈、5油、3水，以確保行車安全。（圖由高公局提供）

