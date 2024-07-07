加拿大不甩中國施壓抗議！ 北一女樂儀旗隊高舉國旗表演還獲獎

加拿大卡加利牛仔節6日以大遊行揭開序幕，北一女樂儀旗隊舉著台灣國旗和北一女中英文橫幅進場。（圖翻攝自台北市立第一女子高級中學家長會樂儀旗家長後援會臉書）

2024/07/07 19:32

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年7月在加拿大亞伯達省（Alberta ）卡加利（Calgary）舉辦的「卡加利牛仔節」（Calgary Stampede）昨天（6日）盛大展開，並以大遊行揭開序幕，而我國台北市立第一女子高級中學（北一女）的樂儀旗隊也受邀參加遊行演出。據悉，中國這次也在背後施壓主辦方不要讓北一女舉台灣國旗進場，但主辦方頂住壓力，北一女樂儀旗隊還因精湛演出獲得「名人評審大獎」（Celebrity Judges Choice）。

卡加利牛仔節是加拿大最著名的年度嘉年華活動，每年平均入場人數超過百萬人次。而今年卡加利牛仔節在昨天開幕，開場大遊行邀請到北一女樂儀旗隊和多國優秀表演團體一同參加遊行演出，氣氛相當歡快熱鬧。

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北一女樂儀旗隊家長後援會昨天透過臉書分享隊員們參加活動的花絮照，可以看到旗隊高舉台灣國旗和北一女中英文橫幅威風凜凜的進場畫面。後援會透露，旗隊進場時，街道兩旁的觀眾響起熱烈掌聲及歡呼聲，觀眾們高喊「Taiwan！台灣！」、「You are the best」，有穿著「小綠綠」制服的學姊大喊替學妹們加油，還有不少僑胞和特地從台灣來的民眾一路跟著遊行隊伍，揮舞國旗為北一女樂儀旗隊喝采。

由於旗隊這幾天連續在加拿大跑表演行程，帶隊師長和後援會原先擔心隊員體力，不過樂隊隊長張宸瑄表示：「原本以為自己遊行完會很累，沒想到比預期中還要來的輕鬆；我想是因為感受到觀眾給我們的回饋」；儀隊隊長羅可安則說：「聽到兩旁的歡呼聲與掌聲，就是支持我們走下去的動力 ，而且和旁邊的人對到眼，還會真心的笑出來」；旗隊副隊長陳珮慈也興奮表示，不時聽到觀眾高喊「Taiwan」，會覺得自己在為台灣爭光，不枉總統賴清德所賦予她們「最美麗的外交大使」的責任。

最後北一女樂儀旗隊獲選遊行票選得獎隊伍，且總計100個遊行隊伍最終有17個獲得最佳表演獎殊榮，北一女榮獲「名人評審大獎」。

據悉，這次中國也在背後施壓主辦方。駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示，有卡加利官員透露，當地中國領事館曾對主辦方允許北一女參加遊行、讓隊員舉著台灣國旗進場表達抗議，但主辦方最終頂住壓力。後援會會長陳啟文也向中央社表示，中國企圖阻撓學生舉著國旗進場，所幸主辦單位堅持這場活動無關政治，拒絕中方要求。

北一女樂儀旗隊參加卡加利牛仔節開幕大遊行。（圖翻攝自台北市立第一女子高級中學家長會樂儀旗家長後援會臉書）

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