06/22 各報重點新聞一覽

立法院院會昨進行「國會擴權」覆議案表決，藍昨挾優勢人數62：51否決，民進黨團表示將聲請釋憲和暫時處分。（記者方賓照攝）

2024/06/22 06:30

自由時報

國會擴權覆議案 遭藍白否決 政院、民進黨團 將聲請釋憲

立法院院會昨進行「國會擴權」覆議案表決，全體一一三位立委均參與投票，兩案結果均為六十二票「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，五十一票「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」，立法院長韓國瑜宣布決議維持原案。對此，立院民進黨團表示，將聲請釋憲和暫時處分，行政院也宣布，未來會在法律生效後採取憲政救濟手段，聲請釋憲。

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王俊力掌北檢 朱家崎接高雄高分檢

法務部昨公布高雄高等分檢署、台北地檢署等新任檢察長接任人，曾受軍方國安訓練的高檢署主任檢察官、前調查局長王俊力，將接掌有「天下第一檢」之稱的北檢檢察長，台南高分檢檢察長朱家崎，將接任高雄高分檢檢察長。

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挪11億公款 租購豪車、飛機 生活豪奢 台中銀前董座王貴鋒 求刑15年

台中商業銀行前董事長王貴鋒，任內涉夥同子公司台中銀保險經紀人公司董事長賴麗姿、極緻租賃實際負責人周哲男等，挪用銀行資金租購豪車供自己享受、租私人飛機帶親友出國旅遊、租豪宅招待政商名流、非常規地贊助卡丁車賽車，致使銀行受損十一億餘元，王從中獲利四億七三○四萬餘元；新北地檢署昨依銀行法特別背信等罪嫌起訴王貴鋒等七人，並建請法院對王貴鋒求刑十五年、併科罰金五億元、台中銀行罰金五億元。

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聯合報

陸懲台獨 最重死刑 陸委會：無助兩岸關係

大陸昨天發布關於懲治「台獨」頑固分子的「意見」（類似函釋），羅列犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪的行為，最高可判處死刑，甚至終身追責，且可缺席審判。大陸此舉完成從立法反台獨分裂、鎖定目標，到提出具體行動依據的最後一哩路。

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土石流釀災 花蓮火車出軌9傷

台鐵二二九號次新自強號（EMU3000）列車昨下午載五二五名乘客，北上行經花蓮秀林鄉時，因挾帶土石的泥流覆蓋軌道，造成列車停電，三節車廂出軌，卡在和仁隧道無法行駛，司機員陳俊良手部出血性骨折，另有八名乘客輕傷，乘客從泥濘的隧道走出來仍心有餘悸，直呼「太恐怖了！有人當場哭出來」。

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中國時報

62：51 覆議案遭否決 綠釋憲 藍查弊

立法院21日針對行政院提出國會改革覆議案進行記名投票，113位立委包含院長韓國瑜皆參與投票，在藍白堅定合作下，在野票票入匭，以62票戰勝民進黨51票，否決覆議案。綠營喊出釋憲、暫時處分；總統府表示，總統是民主憲政守護者，會以國家發展與民主價值審慎考量。行政院表態會以釋憲等方式尋求救濟，「希望立法機關在釋憲結果出來之前能夠嚴守分際」，國民黨將把握釋憲空檔，鎖定進口蛋、數位身分證、風電綠能等案調查。

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自強號遇土石流出軌 司機骨折8乘客傷

台鐵229班次新自強號列車21日下午北行至清水隧道時，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面，造成列車出軌，共有9人受傷，其中司機員手部骨折，有7人送醫治療，目前仍有3人住院中。事故列車仍在現場，和仁至崇德間暫以東正線雙向行車，預估今日中午前全線搶通。花蓮在0403地震中遭到重創，昨日的列車意外也讓花蓮觀光旅宿業者大嘆：「公路、鐵路都不安全，連要一條平安回家的路，有這麼難嗎？」

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王俊力將接北檢檢察長，朱家崎接任高雄高分檢檢察長。

台中商業銀行前董事長王貴鋒，任內涉挪用銀行11億，租購豪車、飛機等過豪奢生活，新北地檢署昨起訴建請法院求刑15年。（本報合成）

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