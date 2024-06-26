龜龜誤闖馬路 好心人救援吸1.7萬人讚爆 網笑「這次兔子贏了」！

近日桃園市桃園區一條馬路上出現一隻緩步前行的烏龜，2位善心人士以車擋道，下車將這隻誤闖馬路中央的小烏龜移到旁邊的公園。（圖翻攝自爆料公社）

2024/06/26 23:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕好窩心！近日桃園市桃園區一條馬路上出現一隻緩步前行的烏龜，由於當時路上有不少車，有民眾看到後擔心會有車輛不慎輾過去，這時突然出現2位善心人士以車擋道，下車將這隻誤闖馬路中央的小烏龜移到旁邊的公園。這段過程被目擊民眾拍下PO網，吸引逾萬人按讚。

一名網友25日在臉書社團「爆料公社」PO文表示，昨天早上8點多經過民光東路與春日路口，當時因為是上班尖峰，車流量不小，但他注意到路上有不明物體似乎在移動，定睛一看發現竟然是烏龜。當下原PO想去救援，但礙於該處為大路口，且左轉車輛不斷駛入，考量到自身安全只好作罷，但他還是非常擔心小烏龜的安危，深怕有車子沒有注意到牠直接輾過去。

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這時一輛休旅車擋在路中央，一名男子下車將小烏龜移動到旁邊的音樂之林公園，還有另外一位駕駛也下車幫忙。正好拍下這一切的原PO事後將影片分享出來，「我想要表揚這兩位見義勇為的弟兄，不顧自身安全以車擋道保護誤闖馬路的烏龜，即時的救難幫助烏龜解圍。十分感謝兩位弟兄挺身而出，他們值得掌聲，而非那些為了趕上班被擋道感到不爽的車主的喇叭聲。」

該影片曝光後吸引逾1.7萬名網友按讚，「看得心驚膽跳，還好有善心人」、「好人一生平安」、「感謝兩位好心人」、「好心有好報」、「看到這個心被溫暖了」、「那個公園旁邊就是河岸，烏龜可能從那裡來的」。也有網友開玩笑稱，「烏龜表示：都爬一半了你給我放回去」、「這次兔子應該是贏了」、「龜龜OS：我花了三小時才爬到這裡，你他X三秒把我抱回原點？」。

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