買房擔心遇到擺爛管委會？保全妹曝 「1細節」避開地雷社區

不少年輕人鼓起勇氣買房，但也害怕買到地雷社區。示意圖。（資料照）

2024/06/26 23:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕買房先求有再求好，不少年輕人選擇負擔較輕的社區大樓。但有女網友發文說，她在做日班保全，買房子挑社區大樓，看房時多留意社區公佈欄，如果想更瞭解，還能請房仲幫忙問能不能看社區資金，「實在看不下去太多新住戶買到地雷社區，忍不住打了這篇文，希望能讓大家避雷」。

女網友在Dcard發文說，做保全看過很多地雷社區，想給偏向想買社區大樓或有物業管理的年輕人建議，在看房時多留意社區公佈欄，「尤其是財報、社區會議議題，可以知道社區需要修繕的問題，跟社區資金運用」。

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原PO透露，如果膽子大的話，「還能請仲介幫忙問櫃台，能不能看社區資金」，如果遇到八卦的保全，還可以向他們詢問，「例如最近社區需要修繕的問題，怕吵的能問小孩多不多」。

原PO坦言，遇過太多新住戶搬進來，後來才發現社區需修繕的問題根本沒人會處理，「社區沒錢，經理不積極處理，沒辦法解決放著爛，最後就是房子同一間，住戶一批一批換」。

貼文曝光，引起網友討論，「遇到老人保全要記得帶煙，抽幾根什麼都講出來了」、「這很實用，打支煙，帶杯飲料，直接看清楚社區全貌」、「遇到擺爛的管委會真的很衰」、「之前有去一個10幾年中古屋看房，他們只有兩百萬存款真的超少，我們社區都存八百萬了欸……」、「之前的主委錢都亂花，導致在有限的財源做修繕維護」。

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