06/20 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨召開「信賴新政．時代新台灣」就職滿月記者會，宣布總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會三大任務型編組。（法新社）

2024/06/20 06:34

自由時報

就職滿月 宣布3大新政 賴：讓台灣策略成世界解方

賴清德總統昨召開「信賴新政．時代新台灣」就職滿月記者會，宣布總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會三大任務型編組，產、官、學、研通力合作，將能有效因應全球議題，讓台灣策略成為世界解方、讓世界擁抱台灣，如果今天不開始行動，明天進度就會更落後，所以現在就為台灣未來展開行動、造福全世界！

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拜登政府第15次軍售台灣 美同意售我彈簧刀、ALTIUS攻擊無人機

美國國防合作安全局（DSCA）昨日公布，美國國務院已批准向台灣出售價值六○二○萬美元（約十九．五億新台幣）的Switchblade 300彈簧刀自殺無人機及三億美元（約九十七億新台幣）的ALTIUS 600M-V反裝甲無人機。這也是拜登政府第十五次對台軍售，亦是少見半個月內兩次對台軍售。

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台版柬埔寨詐團拘禁61人、虐死3人 北市警寧夏所長葉育忻收賄 判14年8月

前年爆發拘禁「豬仔」多達六十一人、虐死三人的「台版柬埔寨」詐團案，時任台北市警寧夏路派出所所長葉育忻勾結該詐團首腦並收賄，士林地方法院審結，依違背職務收賄、洗錢、行使偽造文書罪重判十四年八月，葉的劉姓女友人被依洗錢罪判刑一年。

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聯合報

總統府設三大委員會 賴總統：可討論四接、核電

賴清德總統今天就職滿月，他昨天舉行「信賴新政、時代新台灣」記者會宣布，將在總統府下設立三個任務編組委員會，包括「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」和「健康台灣推動委員會」。面對第四天然氣接收站以及核電廠是否延役的爭議，賴總統表示，未來可以在總統府新設的任務編組委員會好好溝通，研究解決方案。

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美對台軍售兩款攻擊型無人機 總額約台幣116億元

拜登政府宣布對台出售烏克蘭戰場正在使用的、彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，這也是拜登政府本月第二度對台軍售，總額約三點六億美元（約新台幣一一六點五八億元）。

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中國時報

賴清德：核三延役留氣候變遷委員會討論

賴清德總統今日就職「滿月」，昨日宣布，在總統府成立氣候變遷、社會韌性、健康促進等3大委員會，他親任召集人，每季開會。由於賴清德邀請支持核電廠延役的童子賢入列氣候變遷委員會，是否意謂能源政策有開放討論、修正的可能？賴清德表示，能源議題留待委員會共同討論，「大家好好溝通，擬定出比較好的解決方案」。

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美售台2款自殺式無人機 總額3.6億美元

美國加速軍售項目交貨。美國防安全合作署（DSCA）18日宣布，售予台灣彈簧刀300型及「ALTIUS 600M-V」兩款自殺式攻擊無人機系統，合計逾千枚的滯空攻擊彈藥，總額3.6億美元，約新台幣116.65億元。這是美國在6月宣布的第2筆軍售，也是拜登任內第15度對台軍售。

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ALTIUS 600M-V無人機。（取自Anduril Industries官網）

台北市警前寧夏路派出所所長葉育忻收賄、勾結「台版柬埔寨」詐團，士林地方法院審結重判14年8個月。（資料照）

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