北市「U-Sport」擴大使用範圍 U幣可兌悠遊卡儲值金

台北市體育局今（26日）宣布，為讓更多民養成規律運動習慣，即日起擴大U-Sport計畫的U幣使用功能，凡每集滿100U幣，即可至北市12運動中心臨櫃將U幣轉換為100元悠遊卡儲值金。（資料照）

2024/06/26 11:45

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市體育局推出「U-Sport台北樂運動」計畫，鼓勵民眾運動集「U幣」，該局今（26日）宣布，為讓更多市民養成規律運動習慣，即日起擴大U幣使用功能，凡每集滿100U幣，即可至北市12運動中心臨櫃將U幣轉換為100元悠遊卡儲值金，使用範圍擴及至搭乘大眾運輸工具、各大合作通路生活消費。

體育局長王泓翔表示，U-Sport計畫今年擴大舉辦，使用範圍從公營12區運動中心擴及至World Gym、可爾姿、全真瑜珈、統一佳佳、健身工廠等大型連鎖健身運動業者及健身工作室、瑜珈館等民營店家。活動4月17日上路至今，已吸引超過6萬名市民註冊成為會員，並有超過28萬人次參與運動集U幣活動。

請繼續往下閱讀...

他說，為鼓勵市民提高運動次數、養成規律運動習慣，該局攜手悠遊卡公司推出「U幣兌換悠遊卡儲值金」活動，U-Sport會員凡累積滿100U幣，即可攜帶實體悠遊卡與手機前往北市12區運動中心，由櫃檯服務人員協助將U幣轉為悠遊卡儲值金，就能將原本限用於運動入場、購買課程以及場地租借的U幣使用範圍擴大，可搭乘大眾運輸、生活消費等。

王泓翔也分享快速集U幣撇步，除至合作運動場館入場運動便集5U幣，每累積12次運動再額外加贈60U幣外，體育局也不定期推出指定任務活動，比如甫落幕的「台北國際龍舟錦標賽」，目前則有與工務局大地工程處合作推出的「2024臺北大縱走-縱友完攀任務」，期限內完成，即可再獲得指定U幣獎勵。

他透露，體育局也將持續精進U-Sport APP功能，除規劃市民資格自動審查，降低民眾等待註冊時間外，未來也擬推出兌換電子票券功能，使U幣點數再擴大應用至各大生活圈。

體育局提醒，已獲「加碼送」資格的U-Sport會員們還享有運動抵用金「挑戰禮」，只要於7月31日前使用完1500元運動抵用金，可再獲千元運動抵用金；現在加入運動行列的市民也不嫌晚，除了運動集U幣活動外，只要運動次數達標，即可參加8月及12月份兩波的「好康抽」，獎品包含Gogoro電動機車、美利達自行車、GARMIN運動手錶、Insta360運動相機等，總價值高達200萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法