北市公車駕駛進校宣導 安全乘車更要友善互動

學童與官員、客運業者進行安全知識問答。（記者林承鴻攝）

2024/06/26 11:48

〔記者林承鴻／台北報導〕今年台北市「公車友善心運動」主題為「為愛啟程 安全運轉」，9月起公車駕駛將化身安全大使進校宣導；系列活動還有人氣駕駛票選，盼建立駕駛與乘客間友善互動文化，形成乘客感謝駕駛、駕駛提供更好服務的良性循環。針對公車急煞車猛起步的問題，台北市交通局長謝銘鴻坦言，須再努力改善。

根據統計，2023年台北市公車為交通事故主要肇因的比例為3.86%，較前一年度下降1.1%，乘客主動回饋優良事蹟件數近4000件，乘客滿意度調查達95.6%。台北市交通局希望透過人氣駕駛票選活動，讓民眾看見駕駛平時親切的服務以及對乘客的關懷。

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台北市政府副秘書長張溫德表示，2024「交通安全年」，以推動「行人安全」、「乘車安全」為重點，9月下旬起駕駛將進入台北市各國小校園化身安全大使，融入搭公車「要招手」「 握扶手」、行人「遠離大車四周」口訣，讓學童學習搭乘公車的安全知識。

然而公車意外時有所聞，謝銘鴻坦言，1999市民專線對公車急煞車或猛起步的投訴一直都很多，公運處跟台北市公車聯營管理委員會都非常重視，會再努力呼籲，希望每一位駕駛都能落實良好的行車習慣。

謝銘鴻說，駕駛跟乘客之間的互動非常重要，但外在環境也可能是造成部分公車駕駛越來越不耐煩的原因，如果能讓車流更順暢、道路上的汽機車不要一直切換車道，公車其實也不用急煞車或趕時間。他說交通局會努力讓公共運輸更安全，贏得民眾信賴。

公運處業務稽查科科長郭献文則表示，急煞車、猛起步自8月起會列入公車評鑑扣分項目，原本單項成案缺失自18點加倍扣到36點，若評鑑成績不佳會影響到客運業者服務性路線虧損補貼的補貼款，盼能透過評鑑影響力，讓公車乘車安全有所改善。

2024年台北市「公車友善心運動」將從9月起在各國小宣導，教導學童搭乘公車的安全知識。（記者林承鴻攝）

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