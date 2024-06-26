為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北市公車駕駛進校宣導 安全乘車更要友善互動

學童與官員、客運業者進行安全知識問答。（記者林承鴻攝）

學童與官員、客運業者進行安全知識問答。（記者林承鴻攝）

2024/06/26 11:48

〔記者林承鴻／台北報導〕今年台北市「公車友善心運動」主題為「為愛啟程 安全運轉」，9月起公車駕駛將化身安全大使進校宣導；系列活動還有人氣駕駛票選，盼建立駕駛與乘客間友善互動文化，形成乘客感謝駕駛、駕駛提供更好服務的良性循環。針對公車急煞車猛起步的問題，台北市交通局長謝銘鴻坦言，須再努力改善。

根據統計，2023年台北市公車為交通事故主要肇因的比例為3.86%，較前一年度下降1.1%，乘客主動回饋優良事蹟件數近4000件，乘客滿意度調查達95.6%。台北市交通局希望透過人氣駕駛票選活動，讓民眾看見駕駛平時親切的服務以及對乘客的關懷。

台北市政府副秘書長張溫德表示，2024「交通安全年」，以推動「行人安全」、「乘車安全」為重點，9月下旬起駕駛將進入台北市各國小校園化身安全大使，融入搭公車「要招手」「 握扶手」、行人「遠離大車四周」口訣，讓學童學習搭乘公車的安全知識。

然而公車意外時有所聞，謝銘鴻坦言，1999市民專線對公車急煞車或猛起步的投訴一直都很多，公運處跟台北市公車聯營管理委員會都非常重視，會再努力呼籲，希望每一位駕駛都能落實良好的行車習慣。

謝銘鴻說，駕駛跟乘客之間的互動非常重要，但外在環境也可能是造成部分公車駕駛越來越不耐煩的原因，如果能讓車流更順暢、道路上的汽機車不要一直切換車道，公車其實也不用急煞車或趕時間。他說交通局會努力讓公共運輸更安全，贏得民眾信賴。

公運處業務稽查科科長郭献文則表示，急煞車、猛起步自8月起會列入公車評鑑扣分項目，原本單項成案缺失自18點加倍扣到36點，若評鑑成績不佳會影響到客運業者服務性路線虧損補貼的補貼款，盼能透過評鑑影響力，讓公車乘車安全有所改善。

2024年台北市「公車友善心運動」將從9月起在各國小宣導，教導學童搭乘公車的安全知識。（記者林承鴻攝）

2024年台北市「公車友善心運動」將從9月起在各國小宣導，教導學童搭乘公車的安全知識。（記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
搭客運上梨山賞楓 865公車11/20復駛中橫
2023/11/19 05:30

搭客運上梨山賞楓 865公車11/20復駛中橫
新北589路公車延駛基隆百福社區 8月底前上路
2024/06/20 05:30

新北589路公車延駛基隆百福社區 8月底前上路

三大園區加持 台史博館特區增值力道強勁
她嘆林口到台北是「通勤地獄」 在地人推1救星
2024/06/19 23:37

她嘆林口到台北是「通勤地獄」 在地人推1救星
首爾公車司機罷工11小時落幕！資方同意加薪4.48％
2024/03/28 20:04

首爾公車司機罷工11小時落幕！資方同意加薪4.48％

天熱流感成要命威脅！ 專家籲老人打含佐劑疫苗
國中生數位學生證 明年2月起製發
2023/12/02 05:30

國中生數位學生證 明年2月起製發
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播