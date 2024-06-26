UberEats沒人送取消要收錢 她用1招全額退費

1名網友透過外送平台訂餐，但App持續1小時仍找不到外送員，想取消該訂單卻須給付全額餐費，靈機一動點選「客服對話」選項，接續不斷輸入「真人客服」，最終成功出現專人回應，成功取消訂單並退款。（法新社）

2024/06/26 11:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友透過外送平台訂餐，但App持續1小時仍找不到外送員，想取消該訂單卻須給付全額餐費，靈機一動點選「客服對話」選項，接續不斷輸入「真人客服」，最終成功出現專人回應，成功取消訂單並退款，PO文曝光引發許多網友熱烈討論。

這名網友日前於Dcard發文，內容提及她當日晚間10時許透過UberEats外送平台下單，App約達1小時持續顯示「正在尋找其他外送人員」，因等太久決定取消訂單，然取消訂單會被收取全額餐費，轉而上網搜尋資訊，最終成功退款。

請繼續往下閱讀...

這名網友進一步詳述步驟，首先打開App在該筆訂單右上角點選「幫助」，點選第一個過去的訂單，接著選取我要「取消訂單」，接續系統跳出提醒「若取消汀單，則須負全部費用」，直接點選下面的客服對話，進入對話框後因為是機器人客服，僅能獲得罐頭訊息，這時不須理會不間斷輸入「真人客服」，最終就出現專人回應，說明詳細原「已經1小時沒人送單要求取消訂單」，客服就會同意取消訂單並退費。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，「沒人要送，為啥接單」、「沒辦法送就應該關閉下單」、「感謝分享正確方法，上次找UE客服找了10幾分鐘」、「所以我一律用現金付款，沒送到也沒損失」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法