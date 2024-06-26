侯友宜勉2024總統教育獎學子 逆境展翅、堅持夢想

雙溪高中林意婷是力爭上游的越南新二代，自小父母離異、家中經濟弱勢，仍力爭上游，今年錄取台藝大電影系。（記者翁聿煌攝）

2024/06/26 11:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜26日接見表揚榮獲2024總統教育獎的優秀學子。今年新北市共有雙溪高中林意婷、三重高中黃潮鴻、秀峰高中鄭恩翔、明志國中羅靖雯、竹圍高中國中部張靖毅、後埔國小謝定洲和安坑國小張祖銘等7位獲得全國總統教育獎殊榮，侯友宜也頒發市級總統教育獎給6位奮發向上的學生，期勉所有獲獎學生逆境展翅、堅持夢想。

獲獎學生當中，雙溪高中林意婷是力爭上游的越南新二代，自小父母離異、家中經濟弱勢，主要照護者阿公又在她高中時病逝，讓她差點須輟學承擔家計，高一時老師推薦她參與影像紀錄課程，她一頭栽入從燈光、收音到學習攝影、擔任導演，從自己的家出發，探索新住民與生態議題。

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林意婷的作品《林家小院》榮獲2023新北市學生影像新星獎新北精神獎、種子新星獎，2024年更以低碳永續、循環發展為議題，拍攝《風在吹起時》入圍柏林環境紀錄獎，她希望未來能成為一位生態紀錄片導演，為生態、為台灣和母親的家鄉發聲，林意婷目前已透過特殊選材管道錄取國立台灣藝術大學電影學系。

三重高中黃潮鴻則是榮獲國光體育獎章的體壇新秀，從小由奶奶撫養長大，小學開始練壘球擲遠，每天辛勤練習從不喊苦，希望有朝一日能爭取競賽獎金改善家境，國中時改練標槍，2020年他參加全中運開始奪金，並稱霸迄今，去年代表台灣參加世界中學生運動會、亞洲青年田徑錦標賽，均榮獲金牌。

近日黃潮鴻才剛代表台灣拿下2024泰國田徑公開賽男子標槍金牌，黃潮鴻感謝教練及一路提攜的恩人們。未來希望能達標奧運，繼續代表台灣拿下世界級的獎牌。

獲獎的還有秀峰高中鄭思翔，10歲罹患非典型惡性腦膜瘤，下肢癱瘓需輪椅代步，癲癎不定時發作，他仍然全力以赴，參加全國身心障礙者游泳錦標賽至今獲得15面金牌，去年代表台灣參加國際輪椅游泳協會泳賽，獲50公尺男子組自由式全球銅牌。明志國中羅靖雯從小重度聽損，聽能復健之路艱辛，仍奮發向上，是多項身心障礙游泳、美術及語文比賽國手。

竹圍高中國中部學生張靖毅先天性肌肉萎縮，仍用心學習，不受體能限制，參加朗讀和演說比賽，後埔國小謝定洲罹患軟骨症及腦部受損發展障礙自閉症，仍然在學習上全力以赴，在語文及繪畫比賽得獎無數，安坑國小張祖銘來自經濟脆弱家庭，與阿嬤相依為命，參加角力運動認真學習，晉級全國賽所向皆捷屢獲冠軍。

三重高中黃潮鴻來自弱勢家庭，努力不懈，在體育界表現優異，獲國光體育獎章。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（中）與獲得總統獎的學生合影。（記者翁聿煌攝）

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