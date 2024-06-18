06/18 各報重點新聞一覽

以色列國防公司UVision研製的Hero-120無人系統是美軍採購標的之一。（法新社）

2024/06/18 06:41

自由時報

給予侵台共軍迎頭痛擊 外媒：美「地獄景象」擬數十項專案

美國印太司令部司令帕帕羅近期接受「華盛頓郵報」專欄作家羅金專訪時，談及美軍規劃以海量無人武器部署台海的「地獄景象」（Hellscape）策略，給予侵台共軍迎頭痛擊。據報導，包括美國國防部的「複製者」（Replicator）計畫，美國近年來積極採購或開發無人武器系統，估計有多達數十項相關專案正在推動中，以期打造強大打擊力，爭取部署協防台灣的時間。

請繼續往下閱讀...

詳見給予侵台共軍迎頭痛擊 外媒：美「地獄景象」擬數十項專案。

邱泰源：研議提高補充保費課徵天花板

健保改革是總統賴清德兌現「健康台灣」重大挑戰，衛福部長邱泰源昨天接受本報專訪坦言，在不漲保費下爭取更多資源，是他被賦予的任務，但「錢不會從天上掉下來」，以公務預算挹注優先，並研議提高補充保費課徵天花板，落實分級醫療方面，可重啟部分負擔定率制討論。

詳見邱泰源：研議提高補充保費課徵天花板。

參加球鞋抽獎下載程式 手機中毒 半小時濫發800則釣魚簡訊

桃園市十八歲呂姓高中生在IG發現球鞋抽獎活動，對方告知要參加抽獎，需在手機下載應用程式並運行，沒想到手機因此中毒，該程式竟在半小時內，發送八百多則釣魚簡訊給其他人，有民眾點擊後遭盜刷信用卡，警方循線逮捕呂男，初查他疑似不知情，被詐團利用下載惡意程式，手機遭操控傳釣魚簡訊，檢方訊後請回，正擴大追查。

詳見參加球鞋抽獎下載程式 手機中毒 半小時濫發800則釣魚簡訊。

聯合報

國人10大死因排行 癌症連42年居冠

衛福部昨公布一一二年國人死亡報告，去年總死亡人數廿萬五五七五人，平均每二分卅三秒就有一人死亡。在十大死因排行中，癌症連續四十二年蟬聯首位，每四人死亡，就有一人死於癌症，且癌症死亡時鐘加快，每九分五十三秒就有一人罹癌死亡，較一一一年十分七秒，快轉十四秒。

詳見國人10大死因排行 癌症連42年居冠。

兩岸脫鉤？專業、商務來台銳減

中國大陸知名影星胡歌日前來台會影迷，颳起「胡歌旋風」，也為冰冷的兩岸關係注入暖流，但可能很少人知道，胡歌這次來台仍是以「短期專業交流」向我方提出「專案申請」，經文化部、移民署和陸委會等機關審查同意後才能入境，是一次「多方協力」下的結果。主演陸劇「繁花」爆紅兩岸的胡歌訪台，會不會只是「曇花」一現的驚喜？

詳見兩岸脫鉤？專業、商務來台銳減。

中國時報

顧立雄：拖式2B飛彈 年底全數交貨

為加強我反裝甲戰力，國軍向美採購有「坦克殺手」之稱的拖式飛彈，交貨時程卻也一「拖」再「拖」，建案7年，至今我方仍一彈未獲，朝野立委緊盯。總算，國防部長顧立雄17日在立院答詢時，透露所有飛彈都已通過美軍測評，美方承諾，今年底前全數交貨。《紐約時報》17日報導，即將卸任的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅對台灣的臨別贈言是：別對中國的挑釁言行驚慌失措，但也別對其中的風險變得麻木。

詳見顧立雄：拖式2B飛彈 年底全數交貨。

癌症居死因之首 每9分53秒奪1命

癌症連續42年居十大死因首位！衛福部公布最新統計，2023年癌症在台灣奪走5萬3126條性命，相當於每9分53秒就有1人死亡，癌症死亡時鐘比2022年快轉14秒。癌症十大死因中，肺癌連續20年排名第一，而胰臟癌、卵巢癌、攝護腺癌相較於10年前排名皆上升。專家指出，共同的風險因子都是肥胖。

詳見癌症居死因之首 每9分53秒奪1命。

衛福部長邱泰源昨天接受本報專訪表示，將研議提高補充保費課徵天花板。（記者田裕華攝）

詐騙集團於Instagram刊登假抽獎廣告。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法