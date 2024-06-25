塞爆車流！國1彰化交流道夜間封閉4天 改道路線公布

因應施工需求，國1彰化交流道將封閉，改道路線出爐。（高公局提供）

2024/06/25 22:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕高速公路局中區養護工程分局將於6月26日、27日及7月1日、2日每晚9點至翌日清晨6點，進行國道1號彰化交流道北上出、入口匝道路面改善

封閉期間，請駕駛人配合改道，並遵守現場指示牌與管制人員指引，確保行車安全。

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具體改道措施如下：

6月26日（星期三）21:00 - 06:00

封閉北上出口匝道（往鹿港方向），改道路線：經由北上出口往彰化方向匝道至新平路迴轉往鹿港方向行駛。

6月27日（星期四）21:00 - 06:00

封閉北上出口匝道 （往彰化方向），改道路線：經由北上出口往鹿港方向匝道下高速公路至中華西路迴轉往彰化方向行駛。

7月1日（星期一）21:00 - 06:00

封閉北上入口匝道（鹿港方向），改道路線：車輛直行中華西路至新平路口迴轉，由彰化方向往北上入口匝道行駛。

7月2日（星期二）21:00 - 06:00

封閉北上入口匝道（彰化方向），改道路線：車輛直行新平路至中華西路口迴轉，由鹿港方向往北上入口匝道行駛。

中區養護工程分局提醒駕駛人行經交通管制區域時，請減速慢行，並遵守現場指示牌及管制人員的導引，以確保行車安全。用路人如有任何疑問，可撥打1968路況查詢專線，收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網（www.freeway.gov.tw）查詢最新施工資訊。此次施工期間造成的不便，敬請見諒與配合。

因應施工需求，國1彰化交流道將封閉，改道路線出爐。（高公局提供）

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